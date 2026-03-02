В Катаре остановилось производство природного газа после иранских ударов

2 марта Катар прекратил производство сжиженного природного газа, а Саудовская Аравия закрыла свой крупнейший отечественный нефтеперерабатывающий завод после удара дрона, поскольку ответные удары Израиля и США, а также ответные меры Ирана привели к закрытию нефтегазовых объектов по всему Ближнему Востоку.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что волна атак на регион длится уже третий день, что привело к приостановке большей части добычи нефти в Иракском Курдистане и нескольких израильских крупных газовых месторождений.

2 марта правительство Катара заявило, что энергетический объект, принадлежащий газовому гиганту Qatar Energy, был атакован в понедельник двумя иранскими беспилотниками. В настоящее время власти все еще оценивают ущерб.

Компания Qatar Energy объявила о приостановлении производства СПГ на этом объекте после прилетов.

Катар является одним из мировых лидеров по производству СПГ.

Напомним, 2 марта иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии. Этот НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов в мире.

Его работа временно приостановлена.

В понедельник, 2 марта, цены на нефть уже продемонстрировали стремительный рост на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на нефть выросли на 13% до более чем 82 долларов за баррель, что является самым высоким показателем с января 2025 года, поскольку конфликт почти полностью остановил судоходство в Ормужском проливе, через который протекает пятая часть мировых поставок нефти.

Военная операция Израиля и США против Ирана

Утром 28 февраля США и Израиль начали атаку на Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель Вашингтона – "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима". Он заявил, что США "уничтожат их ракеты и уравняют с землей их ракетную промышленность".

Совместная операция Соединенных Штатов и Израиля уже в первой волне ударов, совершенных 28 февраля, повлекла гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и значительного числа других высокопоставленных чиновников иранского режима.

В ответ военные Ирана атаковали ракетами и дронами не только Израиль или военные объекты США в регионе, но и многие свои региональные соседи, которых в Тегеране считают союзниками Соединенных Штатов. Под удары попали не только военные базы, но и гражданские цели, как жилые дома, гостиницы или аэропорты. Также атак подверглись военные европейских стран, присутствовавшие на Ближнем Востоке.