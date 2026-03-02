Удары Ирана по странам Персидского залива направлены против денег семьи Трампа

Удары Ирана по всем странам Персидского залива – это, прежде всего, атака против денег семьи американского президента Дональда Трампа, а боевые действия рассчитаны на то, чтобы взлетели цены на нефть, что может существенно повлиять на предвыборный процесс в США.

Как пишет Delo.ua, такое мнение высказал Сергей Высоцкий, журналист, бывший народный депутат Украины.

Он напомнил, что страны Персидского залива являются основными финансовыми инвесторами компании зятя Трампа Джареда Кушнера. В общей сложности Кушнер оперирует инвестиционным капиталом в 4,8 миллиарда долларов, 3,5 миллиардами из которых являются инвестициями со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара.

Относительно цен на нефть, Высоцкий отметил, что стоимость бензина в США всегда является значительным политическим фактором американской политики.

"Американская экономика заточена на автомобильную логистику, и повышение цен на бензин всегда болезненно воспринимается в США. Так, сдерживающим фактором для поднятия цен на нефть является позиция ОПЕК, страны которой уже заявили о повышении добычи. Кроме того, видим вмешательство Китая, давящего на Иран относительно недопущения полной блокировки. важным фактором поддержки экономики Китая", - подчеркнул он.

По его словам, расчет Ирана состоит в том, что продолжение ударов по региону должно заставить страны Персидского залива к давлению на Трампа для прекращения операции и возвращения США за стол переговоров с Ираном к полному уничтожению военного потенциала этой страны.

Высоцкий подчеркнул, что пока неизвестно, насколько этот расчет верен, ведь нет полного понимания того, на чьей стороне работает математика войны.

"Единственное что можно сказать с уверенностью - что затяжная война в Персидском заливе невыгодна Украине. Будем надеяться, что США и Израиль обладают полной математикой и ситуацией внутри иранских элит, чтобы добиться представления режима. Падение аятолл будет значительным ударом по влияниям Китая и России на мировую.

Напомним, 2 марта иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии. Этот НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов в мире.

Работа нефтеперерабатывающего комплекса временно приостановлена.

В понедельник, 2 марта, цены на нефть уже продемонстрировали стремительный рост на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.

Военная операция Израиля и США против Ирана

Утром 28 февраля США и Израиль начали атаку на Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель Вашингтона – "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима". Он заявил, что США "уничтожат их ракеты и уравняют с землей их ракетную промышленность".

Совместная операция Соединенных Штатов и Израиля уже в первой волне ударов, совершенных 28 февраля, повлекла гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и значительного числа других высокопоставленных чиновников иранского режима.

В ответ военные Ирана атаковали ракетами и дронами не только Израиль или военные объекты США в регионе, но и многие свои региональные соседи, которых в Тегеране считают союзниками Соединенных Штатов. Под удары попали не только военные базы, но и гражданские цели, как жилые дома, гостиницы или аэропорты. Также атак подверглись военные европейских стран, присутствовавшие на Ближнем Востоке.

Иран с 2022 года поставляет России ударные дроны и баллистические ракеты малой дальности .

Тегеран также поделился технологиями, что позволило России производить аналоги "шахедов" внутри страны под названием "Герань".

В общем, Иран продал России ракет на сумму. примерно 2,7 миллиарда долларов, чтобы помочь в ведении войны против Украины.