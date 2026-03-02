Война США с Ираном расшатывает нефтяной рынок: какими будут цены на украинских АЗС

Американская военная операция против Ирана добавила фактор нестабильности на мировые нефтяные рынки. Эксперты прогнозируют стремительное удорожание ключевых марок нефти, а украинские сети АЗС могут переписать ценники на стелах в ближайшие дни.

Из-за военной операции США против Ирана эксперты ожидают роста нефтяных котировок уже в начале торгов в понедельник, 2 марта. Ключевым фактором стали новости о возможном перекрытии иранскими военными Ормузского пролива, через который проходит 20% всех поставок нефти в мире. В субботу, 28 февраля, сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов.

По состоянию на вечер пятницы, 13 февраля, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на март подорожали на $2,03 за баррель, или на 2,87% — до $72,87 за баррель, а мартовские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на 8,8% $67,02 за баррель.

Как сообщает Reuters, уже 1 марта цена нефти марки Brent на выходных подскочила до $80 за баррель и может вырасти до $100 за баррель уже в ближайшие дни из-за неопределенности относительно дальнейшей логистики нефтяного трафика. Впрочем, основатель Центра экономического восстановления Андрей Длигач считает , что 2 марта торги по Brent начнутся в коридоре $76–82. Рост котировок выше $120 возможен только при сценарии, если Ормузский пролив будет заблокирован более чем на две недели и на это не будет реакции ОПЕК.

На фоне эскалации конфликта картель ОПЕК+ решил увеличить квоту на добычу на 206 тыс. баррелей в сутки, начиная с апреля. По оценке аналитиков, такое увеличение достаточно незначительное и составляет 0,2% от мирового спроса.

Дизель и бензин начали дорожать на фоне новостей о войне в Иране

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", на прошлой неделе дизтопливо в опте продолжило дорожать. По состоянию на вечер пятницы, 27 февраля, по сравнению с 20 февраля, средняя цена дизельного горючего в опте выросла на 1,45 грн/л — до 53,99 грн/л. По сравнению с 25 февраля дизель в опте в среднем подорожал на 21 коп./л.

На глобальном уровне рынок дизтоплива также оставался неустойчивым: котировки газойля (основного сырья для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже 27 февраля с начала торгов выросли на $12,25/т до $750,75/т. Курс гривны колеблется: доллар США уменьшился на 0,09 грн - до 43,21 грн, в то же время евро достиг 51,02 грн (+0,02 грн), по данным Национального банка. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Оптовые цены на бензин в течение прошлой недели оставались стабильными с тенденцией к понижению. По состоянию на вечер пятницы, 27 февраля, по сравнению с 20 февраля, средняя оптовая цена бензина А-95 подешевела на 5 коп./л — до 52,49 грн/л, а по сравнению с 25 февраля бензин в опте подорожал на 5 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах 26 февраля увеличились на 0,8–1,8%: в портах северо-западной Европы котировки выросли на $12/т – до $707/т–$731/т, а в Средиземноморье – на $6/т, до $715/т–$73

На АЗС цены на горючее также росли. Большие общенациональные сети АЗС OKKO и WOG дважды повышали цену на бензин и дизель во вторник, 24 февраля, и в выходные суммарно на 2 грн/л. После их шага цены выросли в пределах 50 коп./л – 1 грн/л также на стелах сетей SOCAR, "БРСМ-Нафта" и в ряде региональных сетей. По состоянию на вечер пятницы, 27 февраля, по сравнению с 20 февраля средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 1,06 грн/л – до 62,68 грн/л, а средняя цена дизтоплива – на 1,04 грн/л, до 62,45 грн/л.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Левшкин считает, что украинские оптовые трейдеры бензина и дизтоплива объявят о повышении прайсов сразу после роста цен на нефть из-за иранского фактора, а затем начнут также расти цены на АЗС.



ОККО и WOG увеличили цену на выходные сразу после новостей о войне в Иране. И я думаю, что в любом случае другие сети АЗС будут увеличивать цены вслед за ними Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его оценке, учитывая потенциал цен на нефть по состоянию на вечер пятницы, цены на бензин и дизель в течение недели могут вырасти в пределах 1–2 грн/л . Дальше все будет зависеть от того, какова будет цена на нефть. Если котировки Brent вырастут до $80–$85 за баррель, цены на украинские АЗС могут в течение марта вырасти в среднем на 5 грн/л. При этом рост будет плавным – в пределах 2 грн/л в неделю.

В то же время бизнесмен отмечает, что такой рост цен произойдет при негативном сценарии — если США потеряют контроль над ситуацией, а военная операция затянется. Если операция пройдет быстро, ценовой тренд может развернуться.

Автогаз будет дорожать после увеличения котировок крупным алжирским трейдером

По оценке "Нафторинка", по состоянию на 27 февраля по сравнению с 25 февраля средняя оптовая цена LPG в Украине на условиях доставки снизилась на 36 грн/т - до 61 786 грн/т. Заметное удешевление было зафиксировано только во Львовской и Ивано-Франковской областях, где трейдер "Ост Газ Групп" снизил цены на свой ресурс на 1200 грн/т.

Средняя цена пропан-бутана на условиях самовывоза за этот период выросла на 165 грн/т – до 60 098 грн/т. Трейдеры "Газтрон Украина", "Эско Премиум Ойл", GTS и "Энергия Трейд" увеличили цену на газ на 500-1 100 грн/т - до 60 500-62 100 грн/т в Киевской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

За первые 25 дней февраля среднесуточный импорт сжиженного газа снизился на 3% по сравнению с январем — до 1,87 тыс. т. Автопартии снизились на 10%, а морские партии уменьшились на 5% — до 0,48 тыс. т и 1,19 тыс. т соответственно. В то же время снабжение железной дорогой увеличилось более чем наполовину — до 0,2 тыс. т.

На АЗС цены на газ оставались стабильными. По состоянию на 27 февраля по сравнению с 20 февраля средняя цена пропан-бутана на АЗС снизилась на 2 коп./л – до 38,44 грн/л.

Алжирский трейдер Sonatrach, цены которого являются индикативом для Средиземноморского региона, на прошлой неделе увеличил ценовое предложение на март: пропан подорожал на $25/т до $525/т, а цена на бутан выросла на $10/т до $500/т.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана из-за увеличения котировок алжирской компании на этой неделе автогаз в опте может прибавить в цене 800 грн/т. Бизнесмен отмечает, что в марте оптовые цены на этот вид топлива продолжат расти на фоне новостей о нестабильности на мировом рынке нефти, однако этот рост не будет резким. На АЗС цена на газ сохраняет потенциал для подорожания на 50 коп./л.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 69,99 69,99 39,99 WOG 69,99 69,99 39,98 Socar 65,99 65,99 39,98 Motto 60,99 60,49 36,49 БРСМ-Нафта 59,99 59,99 36,49

Данные: приложения сетей АЗС.