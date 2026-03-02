- Категория
Война США с Ираном расшатывает нефтяной рынок: какими будут цены на украинских АЗС
Американская военная операция против Ирана добавила фактор нестабильности на мировые нефтяные рынки. Эксперты прогнозируют стремительное удорожание ключевых марок нефти, а украинские сети АЗС могут переписать ценники на стелах в ближайшие дни.
Из-за военной операции США против Ирана эксперты ожидают роста нефтяных котировок уже в начале торгов в понедельник, 2 марта. Ключевым фактором стали новости о возможном перекрытии иранскими военными Ормузского пролива, через который проходит 20% всех поставок нефти в мире. В субботу, 28 февраля, сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов.
По состоянию на вечер пятницы, 13 февраля, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на март подорожали на $2,03 за баррель, или на 2,87% — до $72,87 за баррель, а мартовские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на 8,8% $67,02 за баррель.
Как сообщает Reuters, уже 1 марта цена нефти марки Brent на выходных подскочила до $80 за баррель и может вырасти до $100 за баррель уже в ближайшие дни из-за неопределенности относительно дальнейшей логистики нефтяного трафика. Впрочем, основатель Центра экономического восстановления Андрей Длигач считает , что 2 марта торги по Brent начнутся в коридоре $76–82. Рост котировок выше $120 возможен только при сценарии, если Ормузский пролив будет заблокирован более чем на две недели и на это не будет реакции ОПЕК.
На фоне эскалации конфликта картель ОПЕК+ решил увеличить квоту на добычу на 206 тыс. баррелей в сутки, начиная с апреля. По оценке аналитиков, такое увеличение достаточно незначительное и составляет 0,2% от мирового спроса.
Дизель и бензин начали дорожать на фоне новостей о войне в Иране
По данным консалтинговой компании "Нафторинок", на прошлой неделе дизтопливо в опте продолжило дорожать. По состоянию на вечер пятницы, 27 февраля, по сравнению с 20 февраля, средняя цена дизельного горючего в опте выросла на 1,45 грн/л — до 53,99 грн/л. По сравнению с 25 февраля дизель в опте в среднем подорожал на 21 коп./л.
На глобальном уровне рынок дизтоплива также оставался неустойчивым: котировки газойля (основного сырья для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже 27 февраля с начала торгов выросли на $12,25/т до $750,75/т. Курс гривны колеблется: доллар США уменьшился на 0,09 грн - до 43,21 грн, в то же время евро достиг 51,02 грн (+0,02 грн), по данным Национального банка. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.
Оптовые цены на бензин в течение прошлой недели оставались стабильными с тенденцией к понижению. По состоянию на вечер пятницы, 27 февраля, по сравнению с 20 февраля, средняя оптовая цена бензина А-95 подешевела на 5 коп./л — до 52,49 грн/л, а по сравнению с 25 февраля бензин в опте подорожал на 5 коп./л.
Котировки бензина А-95 в европейских портах 26 февраля увеличились на 0,8–1,8%: в портах северо-западной Европы котировки выросли на $12/т – до $707/т–$731/т, а в Средиземноморье – на $6/т, до $715/т–$73
На АЗС цены на горючее также росли. Большие общенациональные сети АЗС OKKO и WOG дважды повышали цену на бензин и дизель во вторник, 24 февраля, и в выходные суммарно на 2 грн/л. После их шага цены выросли в пределах 50 коп./л – 1 грн/л также на стелах сетей SOCAR, "БРСМ-Нафта" и в ряде региональных сетей.
По состоянию на вечер пятницы, 27 февраля, по сравнению с 20 февраля средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 1,06 грн/л – до 62,68 грн/л, а средняя цена дизтоплива – на 1,04 грн/л, до 62,45 грн/л.
Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Левшкин считает, что украинские оптовые трейдеры бензина и дизтоплива объявят о повышении прайсов сразу после роста цен на нефть из-за иранского фактора, а затем начнут также расти цены на АЗС.
По его оценке, учитывая потенциал цен на нефть по состоянию на вечер пятницы, цены на бензин и дизель в течение недели могут вырасти в пределах 1–2 грн/л . Дальше все будет зависеть от того, какова будет цена на нефть. Если котировки Brent вырастут до $80–$85 за баррель, цены на украинские АЗС могут в течение марта вырасти в среднем на 5 грн/л. При этом рост будет плавным – в пределах 2 грн/л в неделю.
В то же время бизнесмен отмечает, что такой рост цен произойдет при негативном сценарии — если США потеряют контроль над ситуацией, а военная операция затянется. Если операция пройдет быстро, ценовой тренд может развернуться.
Автогаз будет дорожать после увеличения котировок крупным алжирским трейдером
По оценке "Нафторинка", по состоянию на 27 февраля по сравнению с 25 февраля средняя оптовая цена LPG в Украине на условиях доставки снизилась на 36 грн/т - до 61 786 грн/т. Заметное удешевление было зафиксировано только во Львовской и Ивано-Франковской областях, где трейдер "Ост Газ Групп" снизил цены на свой ресурс на 1200 грн/т.
Средняя цена пропан-бутана на условиях самовывоза за этот период выросла на 165 грн/т – до 60 098 грн/т. Трейдеры "Газтрон Украина", "Эско Премиум Ойл", GTS и "Энергия Трейд" увеличили цену на газ на 500-1 100 грн/т - до 60 500-62 100 грн/т в Киевской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в Киеве.
За первые 25 дней февраля среднесуточный импорт сжиженного газа снизился на 3% по сравнению с январем — до 1,87 тыс. т. Автопартии снизились на 10%, а морские партии уменьшились на 5% — до 0,48 тыс. т и 1,19 тыс. т соответственно. В то же время снабжение железной дорогой увеличилось более чем наполовину — до 0,2 тыс. т.
На АЗС цены на газ оставались стабильными. По состоянию на 27 февраля по сравнению с 20 февраля средняя цена пропан-бутана на АЗС снизилась на 2 коп./л – до 38,44 грн/л.
Алжирский трейдер Sonatrach, цены которого являются индикативом для Средиземноморского региона, на прошлой неделе увеличил ценовое предложение на март: пропан подорожал на $25/т до $525/т, а цена на бутан выросла на $10/т до $500/т.
По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана из-за увеличения котировок алжирской компании на этой неделе автогаз в опте может прибавить в цене 800 грн/т. Бизнесмен отмечает, что в марте оптовые цены на этот вид топлива продолжат расти на фоне новостей о нестабильности на мировом рынке нефти, однако этот рост не будет резким. На АЗС цена на газ сохраняет потенциал для подорожания на 50 коп./л.
Цены на горючее в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95, грн/л
|Дизтопливо, грн/л
|Автогаз, грн/л
|OKKO
|69,99
|69,99
|39,99
|WOG
|69,99
|69,99
|39,98
|Socar
|65,99
|65,99
|39,98
|Motto
|60,99
|60,49
|36,49
|БРСМ-Нафта
|59,99
|59,99
|36,49
Данные: приложения сетей АЗС.