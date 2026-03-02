Війна США з Іраном розхитує нафтовий ринок: якими будуть ціни на українських АЗС

Американська військова операція проти Ірану додала фактор нестабільності на світові нафтові ринки. Експерти прогнозують стрімке подорожчання ключових марок нафти, а українські мережі АЗС можуть переписати цінники на стелах уже найближчими днями.

Через військову операцію США проти Ірану експерти очікують зростання нафтових котирувань уже на початку торгів у понеділок, 2 березня. Ключовим фактором стали новини про можливе перекриття іранськими військовими Ормузької протоки, через яку проходить 20% усіх постачань нафти у світі. У суботу, 28 лютого, повідомлялося, що іранські військові заблокували протоку, але в неділю, 1 березня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що вона не буде заблокована для цивільних суден.

Станом на вечір п’ятниці, 13 лютого, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на березень здорожчали на $2,03 за барель, або на 2,87%, — до $72,87 за барель, а березневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зросли на $1,81, або на 2,78%, — до $67,02 за барель.

Як повідомляє Reuters, уже 1 березня ціна нафти марки Brent на вихідних підскочила до $80 за барель та може зрости до $100 за барель уже найближчими днями через невизначеність щодо подальшої логістики нафтового трафіку. Втім засновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач вважає, що 2 березня торги за Brent розпочнуться в коридорі $76–82. Зростання котирувань вище $120 можливе лише за сценарію, якщо Ормузька протока буде заблокована більш як на два тижні і на це не буде реакції ОПЕК.

На тлі ескалації конфлікту картель ОПЕК+ вирішив збільшити квоту на видобуток на 206 тис. барелів на добу, починаючи з квітня. За оцінкою аналітиків, таке збільшення доволі незначне та складає 0,2% від світового попиту.

Дизель та бензин почали дорожчати на тлі новин про війну в Ірані

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", минулого тижня дизпальне в гурті продовжило дорожчати. Станом на вечір п'ятниці, 27 лютого, порівняно з 20 лютого середня ціна дизельного пального в гурті зросла на 1,45 грн/л — до 53,99 грн/л. Порівняно з 25 лютого дизель у гурті в середньому подорожчав на 21 коп./л.

На глобальному рівні ринок дизпалива також залишався нестійким: котирування газойлю (основної сировини для виготовлення дизпалива) на Лондонській біржі 27 лютого від початку торгів зросли на $12,25/т — до $750,75/т. Курс гривні коливається: долар США зменшився на 0,09 грн — до 43,21 грн, водночас євро досягло 51,02 грн (+0,02 грн), за даними Національного банку. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Гуртові ціни на бензин протягом минулого тижня залишалися стабільними з тенденцією до зниження. Станом на вечір п'ятниці, 27 лютого, порівняно з 20 лютого середня гуртова ціна бензину А-95 подешевшала на 5 коп./л — до 52,49 грн/л, а порівняно з 25 лютого бензин у гурті подорожчав на 5 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах 26 лютого збільшилися на 0,8–1,8%: у портах північно-західної Європи котирування зросли на $12/т — до $707/т–$731/т, а в Середземномор’ї — на $6/т, до $715/т–$730/т.

На АЗС ціни на пальне також зростали. Великі загальнонаціональні мережі АЗС OKKO та WOG двічі підвищували ціну на бензин та дизель у вівторок, 24 лютого, та на вихідних сумарно на 2 грн/л. Після їхнього кроку ціни зросли в межах 50 коп./л — 1 грн/л також на стелах мереж SOCAR, "БРСМ-Нафта" та у низці регіональних мереж. Станом на вечір п'ятниці, 27 лютого, порівняно з 20 лютого середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 1,06 грн/л — до 62,68 грн/л, а середня ціна дизпального — на 1,04 грн/л, до 62,45 грн/л.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін вважає, що українські гуртові трейдери бензину та дизпалива оголосять про підвищення прайсів одразу після зростання цін на нафту через іранський фактор, а після цього почнуть також зростати ціни на АЗС.



ОККО та WOG збільшили ціну на вихідних одразу ж після новин про війну в Ірані. І я думаю, що в будь-якому випадку інші мережі АЗС збільшуватимуть ціни вслід за ними Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його оцінкою, враховуючи потенціал нафтових цін станом на вечір п'ятниці, ціни на бензин та дизель протягом тижня можуть зрости в межах 1–2 грн/л . Далі все залежатиме від того, якою буде ціна на нафту. Якщо котирування Brent зростуть до $80–$85 за барель, ціни на українських АЗС можуть протягом березня вирости в середньому на 5 грн/л. При цьому зростання буде плавним — у межах 2 грн/л на тиждень.

Водночас бізнесмен зауважує, що таке зростання цін відбудеться за негативного сценарію — якщо США втратять контроль над ситуацією, а військова операція затягнеться. Якщо ж операція пройде швидко, ціновий тренд може розвернутися.

Автогаз дорожчатиме після збільшення котирувань великим алжирським трейдером

За оцінкою "Нафторинку", станом на 27 лютого порівняно з 25 лютого середня гуртова ціна LPG в Україні на умовах доставки знизилася на 36 грн/т — до 61 786 грн/т. Помітне подешевшання було зафіксовано лише у Львівській та Івано-Франківській областях, де трейдер "Ост Газ Груп" знизив ціни на свій ресурс на 1 200 грн/т.

Середня ціна пропан-бутану на умовах самовивозу за цей період зросла на 165 грн/т — до 60 098 грн/т. Трейдери "Газтрон Україна", "Еско Преміум Ойл", GTS та "Енергія Трейд" збільшили ціну на газ на 500–1 100 грн/т — до 60 500–62 100 грн/т у Київській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, а також у місті Києві.

За перші 25 днів лютого середньодобовий імпорт скрапленого газу зменшився на 3% порівняно з січнем — до 1,87 тис. т. Автопартії знизилися на 10%, а морські партії зменшилися на 5% — до 0,48 тис. т та 1,19 тис. т відповідно. Натомість постачання залізницею збільшилося більш ніж наполовину — до 0,2 тис. т.

На АЗС ціни на газ залишалися стабільними. Станом на 27 лютого порівняно з 20 лютого середня ціна пропан-бутану на АЗС знизилася на 2 коп./л — до 38,44 грн/л.

Алжирський трейдер Sonatrach, ціни якого є індикативом для Середземноморського регіону, минулого тижня збільшив цінову пропозицію на березень: пропан подорожчав на $25/т — до $525/т, а ціна на бутан зросла на $10/т — до $500/т.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, через збільшення котирувань алжирської компанії цього тижня автогаз у гурті може додати в ціні 800 грн/т. Бізнесмен зауважує, що у березні гуртові ціни на цей вид палива продовжать зростати на тлі новин про нестабільність на світовому ринку нафти, однак це зростання не буде різким. На АЗС ціна на газ зберігає потенціал до подорожчання на 50 коп./л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 69,99 69,99 39,99 WOG 69,99 69,99 39,98 Socar 65,99 65,99 39,98 Motto 60,99 60,49 36,49 БРСМ-Нафта 59,99 59,99 36,49

Дані: застосунки мереж АЗС.