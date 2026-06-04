Співзасновник Revolut Влад Яценко йде з посади технічного директора: хто його замінить

Співзасновник і головний технічний директор (CTO) британського цифрового банку Revolut Ltd. українець Влад Яценко у липні поточного року залишить свою операційну посаду.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

Його посаду обійме Донато Люсія, який наразі очолює відділ технологій Revolut.

Після кадрових перестановок назву посади буде змінено на віцепрезидента з технологій. Сам Яценко не йде з компанії остаточно — він перейде на позицію невиконавчого директора у раді директорів Revolut.

Наступник Яценка, Донато Люсія, працює в Revolut з 2018 року. Згідно з його профілем у LinkedIn, він починав кар'єру в компанії як старший інженер-програміст і безпосередньо займався розбудовою базової ІТ-інфраструктури цифрового банку. На свою нинішню посаду керівника відділу технологій Люсія був призначений у квітні минулого року.

"Я задоволений цим рішенням, оскільки Revolut виріс із молодого, амбітного стартапу в зрілу, впливову глобальну компанію", — прокоментував свої зміну ролі Влад Яценко.

Що відомо про Влада Яценка

Влад Яценко приєднався до проєкту як перший співробітник — за рік до того, як головний виконавчий директор Нік Сторонський офіційно запустив фінтех-платформу.

З моменту старту Яценко незмінно обіймав посаду співзасновника та відповідав за всю технічну архітектуру необанку.

У цьогорічному рейтингу Forbes він посів третю сходинку серед найбагатших українців із капіталом у $2,2 млрд, опинившись на 1913-му місці у глобальному списку.

Про Revolut

Revolut — це британська фінтех-компанія та онлайн-банк, який пропонує широкий спектр фінансових послуг через мобільний застосунок. Заснований 2015 року російсько-британським підприємцем Миколою Сторонським та українським бізнесменом Владом Яценком. Його штаб квартира знаходиться в Лондоні.

Сервіс дозволяє відкривати рахунки, здійснювати міжнародні перекази, обмінювати валюти за вигідним курсом, а також торгувати акціями та криптовалютами.

В Україні компанія має 100% "доньку" з розробки програмного забезпечення Revolut Technologies Ukraine (Київ).

За підсумками 2025 року британська фінтех-компанія Revolut збільшила чистий дохід до 4,5 млрд фунтів стерлінгів (6,02 млрд доларів), перевищивши прогнози аналітиків. Кількість клієнтів сервісу зросла на 30% — до 68,3 мільйона осіб, а чистий прибуток до оподаткування склав 1,7 млрд фунтів.

Revolut в Україні

На початку лютого 2025 року у Revolut заявили, що українці зможуть відкрити європейський рахунок сервісу та отримати доступ до сучасних фінпослуг, зокрема миттєвих і безкоштовних переказів між користувачами застосунку. Спектр послуг був обмежений, оскільки Revolut не мав відповідної ліцензії.

НБУ 27 лютого 2025 року заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

Проти виходу на український ринок Revolut без отримання ліцензії виступав monobank – найбільший український необанк, другий за кількістю роздрібних карткових клієнтів в Україні.

На початку серпня голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що процес авторизації та ліцензування Revolut триває в рамках передбачених процедур. За його словами, компанія демонструє повне розуміння позиції Нацбанку та веде конструктивний діалог з регулятором.

Revolut ухвалила рішення припинити надавати послуги та обслуговувати банківські рахунки клієнтів – резидентів України, відкриті через Revolut Bank UAB, з 22 лютого 2026 року.