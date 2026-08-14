НБУ викрив масові схеми дроблення та маскування під час купівлі валюти: що вимагає від банків

Національний банк України (НБУ) під час перевірок банків виявив численні випадки дроблення валютно-обмінних операцій фізичних осіб на суми до 400 тис. грн для уникнення обов’язкового фінансового моніторингу та перевірки джерел коштів. Тому регулятор вимагає посилити контроль за валютообміном у касах.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в офіційному листі НБУ до банків та банківських асоціацій, передає "Інтерфакс-Україна".

Як обходять вимоги фінмоніторингу

У НБУ переглянули відеозаписи з камер на банківських касах, встановлення яких є обов'язковим, і виявили кілька випадків того, що регулятор назвав підозрілою поведінкою при покупках фізособами доларів і євро, що дозволяє дробити суми придбань і не підпадати під фінансовий моніторинг.

За даними регулятора, одні й ті самі клієнти протягом дня проводили кілька операцій з обміну валюти на суми менше ніж 400 тис. грн кожна, аби сукупний обсяг не перевищував встановлений законодавством поріг для ідентифікації.

Підозрілими розцінили такі випадки:

купівлю у касах готівкової іноземної валюти групами із пачками паспортів;

маскування особистості під час покупок за допомогою кепок, темних окулярів та ін. та пред'явлення різних документів;

до схем залучали підставних осіб, зокрема неповнолітніх, а в квитанціях зазначали неправдивий вік клієнтів;

оформлення касирами банків покупок валюти у той час, коли на відеозаписі не було жодного клієнта (такі махінації встановили за часом на квитанціях чи чеках).

Крім того, окремі банки відмовлялися надавати регулятору відеозаписи з камер спостереження касових зон або надсилали їх не в повному обсязі, що є прямим порушенням вимог законодавства.

Що вимагає НБУ

У НБУ наголосили, що всім виявленим порушенням буде надано відповідну правову оцінку.

Зібравши такі випадки, Нацбанк вимагає від банків посилити внутрішній контроль, проводити періодичні перевірки кас із переглядом відеозаписів, удосконалити контроль за дотриманням правил фінмоніторингу та провести додаткове навчання працівників.

Зауважимо, на даний момент у банківських відділеннях при купівлі та продажу іноземної валюти діють два правила: людина зобов'язана пред'явити документ, що засвідчує особу, а касир - внести його ПІБ у квитанцію та свою програму. Зараз достатньо лише такої ідентифікації. Паспорт клієнти лише пред'являють, але касири його не копіюють, а податковий код не вимагається.

Нагадаємо, з 11 серпня НБУ запустив великий пакет з пом’якшення валютних обмежень для бізнесу, фінансового сектору та населення. Найбільше вони розраховані на українців, які перебувають за кордоном.