Україна вже найближчими тижнями отримає від Польщі винищувачі МіГ-29 в обмін на дрони

Польща та Україна наблизилися до завершення переговорів щодо передачі українським Повітряним силам польських винищувачів МіГ-29. В обмін Варшава має отримати значну кількість безпілотників різних типів та технології їхнього бойового застосування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє польське видання Wirtualna Polska.

Обмін польських МіГ-29 на українські безпілотники близький до здійснення

Зазначається, що переговори вже перебувають на фінальній стадії, а літаки можуть прибути до України протягом найближчих тижнів.

Домовленість щодо МіГ-29 обговорюється між Києвом і Варшавою не вперше.

Польська сторона ще на початку року розраховувала обміняти літаки на співпрацю з Україною у сфері безпілотних технологій. Однак переговори зайшли в тривалий глухий кут. Варшава вважала, що Київ неохоче погоджується ділитися необхідною інформацією та технологіями.

Польщу цікавлять насамперед реальні дані з поля бою, які можна було б використовувати для вдосконалення та «навчання» безпілотних систем польського виробництва.

Зокрема, Варшава хотіла отримати відеозаписи російських атак та українських ударів по російських цілях, інформацію про системи зв'язку з ударними БпЛА, принципи управління їхнім бойовим застосуванням, а також безпосередньо українські безпілотники.

Тепер, стверджують джерела видання, після тривалого застою у переговорах стався прорив.

За інформацією Wirtualna Polska, сторони зараз фіналізують домовленість, за якою Польща передасть Україні МіГ-29, а натомість отримає значну кількість безпілотників різних типів та українські ноу-хау:

«МіГи вирушать до України найближчими тижнями. А до Польщі надійдуть дрони», — пише видання.

Точну кількість винищувачів, які можуть бути передані Україні, не називають. Так само наразі немає остаточної інформації про кількість та типи БпЛА, які отримає польська сторона.

Поляки не довіряють запевненням української сторони

При цьому з посиланням на джерело, яке бере участь у переговорах, видання зазначає, що угода може зірватися будь-якої миті, оскільки поляки не довіряють запевненням української сторони.

"З українцями можна вести переговори про що завгодно. Підписувати що завгодно. Питання в тому, чи виконають вони свої зобов'язання. Компанія Fire Point пропонує, наприклад, постачання 1500 безпілотників великої дальності. І негайне постачання такої ж кількості в Польщу у разі війни. На папері це виглядає дуже добре. і сказати: на жаль, ми перебуваємо в стані війни, ми не маємо можливості виконати контракт, нам самим потрібна ця техніка, тому що ми перебуваємо в гіршому становищі", – пояснив співрозмовник видання.

Епопея з передачею Україні польських МіГів

Наприкінці минулого року Міноборони та Генеральний штаб Війська Польського повідомляли про заплановану передачу Україні частини МіГ-29, які залишаються на озброєнні Повітряних сил Польщі.

Ці машини вже поважного віку — у польській авіації вони служать із 1989 року. Нині їх замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі беруть участь у місіях. МіГи базуються на 22-й базі тактичної авіації у Крулеві-Мальборському.

Нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні обіцяних літаків МіГ-29, оскільки Київ, мовляв, відмовився ділитись дроновими технологіями.

Тому Варшава вирішила їх поступово утилізувати, але Україні не передавати.

Після цього Косіняк-Камиш повідомив, що "це питання не закрите". Україна, мовляв, представила свої пропозиції щодо передачі Польщі безпілотників протягом найближчих двох років в обмін на отримання винищувачів.