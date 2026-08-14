Втрати ворога станом на 14 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1633 добу повномасштабної війни становлять 1 464 440 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 серпня втратила:

особового складу – близько 1 464 440(+1 470) осіб;

танків – 12 264 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 141 (+11) од.;

артилерійських систем – 47 870 (+46) од.;

РСЗВ – 2 024 (+1) од.;

засобів ППО – 1 565 (+3) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 215 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 459 649 (+1 676) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 133 853 (+448) од.;

спеціальної техніки – 4 524 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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