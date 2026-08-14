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Втрати ворога станом на 14 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

дрон, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1633 добу повномасштабної війни становлять 1 464 440 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1 464 440(+1 470) осіб;
  • танків – 12 264 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 141 (+11) од.;
  • артилерійських систем – 47 870 (+46) од.;
  • РСЗВ – 2 024 (+1) од.;
  • засобів ППО – 1 565 (+3) од.;
  • літаків – 439 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 215 (+12) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 459 649 (+1 676) од.;
  • крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 133 853 (+448) од.;
  • спеціальної техніки – 4 524 (+2) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 14 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме: 

  • збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 14 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько

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