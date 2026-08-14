АМКУ оштрафував компанії на понад 21 млн грн: причини

Антимонопольний комітет України оштрафував на понад 21 млн грн чотири компанії за змови під час участі в публічних закупівлях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що регулятор прийняв два рішення щодо вчинення суб’єктами господарювання – учасниками торгів антиконкурентних узгоджених дій.

Першим рішенням АМКУ визнав дії ТОВ "Газойлтехнопайп" та ТОВ "Прогресивні нафтогазові технології" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів

В 2025 році ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" провело торги на закупівлю машин спеціального призначення – автоматичних комплексів одоризації газу, очікуваною вартістю понад 200 млн грн.

Другим рішенням Комітет визнав, що ТОВ "Наноекспо+" і ТОВ "Мавел Україна" вчинили змову під час участі у двох торгах на закупівлю технічної солі, очікуваною вартістю понад 100 млн грн.

Торги проводились комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" у 2023 році.

Під час розслідування обох справ регулятор встановив обставини, що у своїй сукупності свідчать про вчинення товариствами антиконкурентних узгоджених дій з метою усунення конкуренції між ними. Виявлені факти свідчили про спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах.

За вчинені порушення АМКУ оштрафував у сумі ТОВ "Газойлтехнопайп" та ТОВ "Прогресивні нафтогазові технології" на 7,6 млн грн, ТОВ "Наноекспо+" і ТОВ «Мавел Україна» на 14 млн грн.

Раніше АМКУ оштрафував три компанії на 29,9 млн грн за змову на закупівлях індивідуального обмундирування. Йдеться про торги Міністерства оборони та держпідприємства "Агенція закупівель у сфері оборони" із загальною очікуваною вартістю майже 388 млн грн.