Штрафи за статистичну звітність: як часто Держстат карає бізнес

Держстат протягом 2020–2025 років виніс 228 постанов за неподання, несвоєчасне подання або помилки у статистичній звітності на загальну суму 38,9 тис. грн. Після дворічної паузи штрафи повернулися у 2025 році, коли для бізнесу відновили обов’язкове подання звітності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Опендатабот.

Середній розмір штрафу за цей період становив близько 170 грн. При цьому майже 60% усіх постанов припали на 2021 рік.

У 2023 та 2024 роках Держстат не виніс жодної постанови. Після початку повномасштабного вторгнення бізнес отримав можливість подавати статистичну та фінансову звітність після завершення воєнного стану без штрафів. Згодом цю пільгу скасували, а підприємствам потрібно було подати пропущену звітність за 2022–2025 роки до 5 жовтня 2025 року.

Уже у 2025 році Держстат виніс 30 постанов. Вони припали лише на п’ять регіонів: по вісім — на Вінницьку, Закарпатську та Івано-Франківську області, п’ять — на Миколаївську та одну — на Луганську.

За шість років найбільше постанов винесли на Луганщині — 47, або 21% від загальної кількості. На Сумщині їх було 34, Миколаївщині — 29, у Києві — 27, на Полтавщині — 25. На ці п’ять регіонів припав 71% усіх постанов.

Водночас у десяти областях за 2020–2025 роки Держстат не виніс жодної постанови. Йдеться про Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Київську, Львівську, Одеську, Рівненську, Харківську та Черкаську області.

Загальна сума накладених штрафів за шість років становила 38 862 грн, а фактично стягнути вдалося 41 820 грн. Різниця виникла через сплату старих штрафів. Зокрема, у Черкаській області у 2025 році стягнули 170 грн за постановою, винесеною ще у 2005 році.

За неподання статистичної звітності, порушення строків, неповні або недостовірні дані чи неналежне ведення первинного обліку для громадян передбачений штраф від 51 до 85 грн, а для посадових осіб та ФОП — від 170 до 255 грн. За повторне порушення протягом року сума може бути більшою.

Для бізнесу питання знову стало актуальним після повернення обов’язкової звітності: підприємства мають подавати Держстату фінансові та галузеві показники, на основі яких формується статистика щодо стану компаній, секторів економіки та регіонів.

Нагадаємо, з 5 липня 2025 року в Україні відновили обов’язкове подання статистичної звітності для підприємств, установ та організацій, які підпадають під державне статистичне спостереження. Для тих, хто не звітував під час воєнного стану, встановили перехідний період до 5 жовтня 2025 року, протягом якого можна було подати пропущену звітність без штрафів.