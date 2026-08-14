У КМДА розповіли, коли в маршрутках Києва можна буде платити картою за проїзд

У маршрутках Києва валідатори для безготівкової оплати проїзду не встановлюватимуть до завершення воєнного стану. Їх планують запровадити протягом дев’яти місяців після його скасування. Наразі міська влада та перевізники поки лише шукають способи, як налагодити безготівковий проїзд у транспорті й роботу з банками.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації у відповідь на запит Hromadske.

Валідатори у київських маршрутках

Зазначається, що міська влада разом із перевізниками продовжує працювати над повною відмовою від готівки в комунальному та приватному транспорті.

Наразі столичні маршрутки не мають необхідного обладнання для зчитування карт і не підключені до міської автоматизованої системи обліку проїзду.

"Станом на сьогодні з боку приватних перевізників вживаються заходи, направлені на запровадження безготівкової оплати за проїзд, зокрема вивчаються способи реалізації та можливості співпраці з фінансовими та банківськими установами", – зауважують у КМДА.

З жовтня 2022 року в наземному транспорті Києва з'явилася можливість розраховуватися за проїзд банківською карткою.

Валідатори для оплати проїзду хотіли встановити і в маршрутках. В травні 2023 року систему безконтактної оплати тестували на маршруті № 444 сполученням станція метро "Виставковий центр" - вул. Метрологічна. Однак експеримент тривав недовго – з 20 липня того ж року на маршрут повернули виключно готівковий розрахунок. В якості причини відмови від використання валідаторів у автоперевізника заявили, що прилади часто виходили з ладу.

Зауважимо, через підвищення тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті ціни у столичних маршрутках зросли до 25 гривень.

Проїзд у Києві подорожчав

Із 15 липня 2026 року в Києві запровадили нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разового квитка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері зросла майже учетверо і становить 30 гривень.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок — 30,00 грн (зараз — 8,00 грн);

10–19 поїздок — 28,90 грн (зараз — 7,70 грн);

20–29 поїздок — 27,80 грн (зараз — 7,40 грн);

30–39 поїздок — 26,60 грн (зараз — 7,10 грн);

40–49 поїздок — 25,50 грн (зараз — 6,80 грн);

50 поїздок — 25,00 грн (зараз — 6,50 грн).

Крім того, у Києві з'явилися місячні проїзні квитки, у яких вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривні.

Також з 1 серпня запровадили єдиний електронний квиток вартістю 60 грн. Він передбачатиме безоплатні пересадки протягом 90 хвилин із моменту активації.

Підвищення вартості проїзду зробило київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачають на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня.