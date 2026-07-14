У Києві з 15 липня дорожчає проїзд у маршрутках: нові тарифи будуть нижчими за комунальний транспорт

Через підвищення тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті ціни у столичних маршрутках теж зростуть з 15 липня до 25 гривень.

Як пише Delo.ua, про це заявив керівник Громадської спілки Асоціація перевізників Києва та Київщини Ігор Мойсеєнко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, перевізники вже попередили Київську міську державну адміністрацію про зміну тарифу.

"Тариф від завтра, 15 липня, у всіх маршрутках буде 25 гривень. Відповідні листи-попередження про підвищення ціни на проїзд ми відправили КМДА ще минулого тижня", - зауважив керівник Асоціації перевізників

Чому підвищують тариф

Мойсеєнко пояснив, що рішення про перегляд тарифів зумовлене кількома критичними факторами.

Перше за все, йдеться про кадровий голод. "Практично нема в Києві жодного маршруту, де, в принципі, не було б проблем з водіями. Крім того, з 1 червня набули чинності зміни до законодавства, які дуже ускладнили бронювання водіїв від мобілізації", — зазначив керівник Асоціації перевізників.

Крім того, водії уникають маршрутів, що пролягають через блокпости, побоюючись труднощів із проїздом, і це ускладнює вихід працівників на роботу.

Друга важлива причина — здорожчання запасних частин та мастильних матеріалів, зокрема і через зростання курсу долара, що прямо впливає на собівартість перевезень.

Мойсеєнко також наголосив, що причиною подорожчання стала відсутність поступового перегляду вартості поїздок протягом багатьох років. Він вважає, що вартість проїзду потрібно переглядати щороку, плавно піднімаючи її на кілька гривень.

"У нас виходить так, що 10 років ніхто нічого не піднімає, ціни на все ростуть, все воно приходить в занепад… А якби це піднімалося щороку там на дві гривні, то у нас була б вартість проїзду в громадському транспорті 25−27 гривень і люди це, в принципі, нормально сприймали б", — підсумував керівник Асоціації перевізників.

Проїзд у Києві дорожчає майже учетверо: скільки коштуватиме квиток із 15 липня

Із 15 липня 2026 року в Києві запроваджують нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разового квитка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері зросте майже учетверо і становитиме 30 гривень.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок — 30,00 грн (зараз — 8,00 грн);

10–19 поїздок — 28,90 грн (зараз — 7,70 грн);

20–29 поїздок — 27,80 грн (зараз — 7,40 грн);

30–39 поїздок — 26,60 грн (зараз — 7,10 грн);

40–49 поїздок — 25,50 грн (зараз — 6,80 грн);

50 поїздок — 25,00 грн (зараз — 6,50 грн).

Крім того, у Києві з'являться місячні проїзні квитки, у яких вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривні.

Також з 1 серпня планують запровадити єдиний електронний квиток вартістю 60 грн. Він передбачатиме безоплатні пересадки протягом 90 хвилин із моменту активації.

Оприлюднена КМДА пропозиція підвищити вартість проїзду в загрожує зробити київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачатимуть на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня.