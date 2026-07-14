Подорожчання громадського транспорту у Києві до 30 грн: що буде з коштами за невикористані поїздки

Кошти за невикористані поїздки у комунальному транспорті Києва за старими тарифами до 15 вересня перерахують на гаманець транспортної карти.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні в міському застосунку "Київ цифровий".

Там нагадують, що з 15 липня зміниться вартість проїзду в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері.

До 15 вересня потрібно використати поїздки, які залишилися.

15 вересня кошти за невикористані поїздки перерахують на гаманець транспортної карти. Наприклад: якщо на карті залишатиметься 10 поїздок вартістю 6,5 грн за кожну, то на гаманець перерахують 65 грн.

Проїзд у Києві дорожчає майже учетверо: скільки коштуватиме квиток із 15 липня

Із 15 липня 2026 року в Києві запроваджують нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разового квитка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері зросте майже учетверо і становитиме 30 гривень.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок — 30,00 грн (зараз — 8,00 грн);

10–19 поїздок — 28,90 грн (зараз — 7,70 грн);

20–29 поїздок — 27,80 грн (зараз — 7,40 грн);

30–39 поїздок — 26,60 грн (зараз — 7,10 грн);

40–49 поїздок — 25,50 грн (зараз — 6,80 грн);

50 поїздок — 25,00 грн (зараз — 6,50 грн).

Крім того, у Києві з'являться місячні проїзні квитки, у яких вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривні.

Також з 1 серпня планують запровадити єдиний електронний квиток вартістю 60 грн. Він передбачатиме безоплатні пересадки протягом 90 хвилин із моменту активації.

Оприлюднена КМДА пропозиція підвищити вартість проїзду в загрожує зробити київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачатимуть на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня.