Подорожание общественного транспорта в Киеве до 30 грн: что будет с денежными средствами за неиспользованные поездки

Средства за неиспользованные поездки в коммунальном транспорте Киева по старым тарифам до 15 сентября будут перечислены на кошелек транспортной карты.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении в городском приложении "Киев цифровой".

Там напоминают, что с 15 июля изменится стоимость проезда в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и фуникулере.

До 15 сентября нужно использовать оставшиеся поездки.

15 сентября средства за неиспользованные поездки будут перечислены на кошелек транспортной карты. К примеру: если на карте будет оставаться 10 поездок стоимостью 6,5 грн за каждую, то на кошелек перечислят 65 грн.

Проезд в Киеве дорожает почти в четыре раза: сколько будет стоить билет с 15 июля

С 15 июля 2026 г. в Киеве вводятся новые тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте. Стоимость разового билета в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере вырастет почти в четыре раза и составит 30 гривен.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

1–9 поездок – 30,00 грн (сейчас – 8,00 грн);

10–19 поездок – 28,90 грн (сейчас – 7,70 грн);

20-29 поездок - 27,80 грн (сейчас - 7,40 грн);

30-39 поездок - 26,60 грн (сейчас - 7,10 грн);

40-49 поездок - 25,50 грн (сейчас - 6,80 грн);

50 поездок - 25,00 грн (сейчас - 6,50 грн).

Кроме того, в Киеве появятся месячные проездные билеты, в которых стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 гривны.

Также с 1 августа планируют ввести единый электронный билет стоимостью 60 грн. Он будет предусматривать бесплатные пересадки в течение 90 минут с момента активации.

Обнародованное КГГА предложение повысить стоимость проезда в грозит сделать киевский транспорт наименее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Delo.ua доказывает: после 15 июля киевляне будут тратить на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.