Проезд в Киеве дорожает почти в четыре раза: сколько будет стоить билет с 15 июля

С 15 июля 2026 г. в Киеве вводятся новые тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте. Стоимость разового билета в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере вырастет почти в четыре раза и составит 30 гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на распоряжение городского головы Виталия Кличко.

Решение о пересмотре тарифов принято, несмотря на то, что во время общественного обсуждения 96% участников выступили против повышения стоимости и подали более 300 собственных предложений в новую тарифную сетку КГГА.

Новая тарифная сетка и система скидок

Для пассажиров, которые пользуются общественным транспортом регулярно и пополняют транспортную карту, городские власти предусмотрели дифференцированную систему скидок. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

1–9 поездок – 30,00 грн (сейчас – 8,00 грн);

10–19 поездок – 28,90 грн (сейчас – 7,70 грн);

20-29 поездок - 27,80 грн (сейчас - 7,40 грн);

30-39 поездок - 26,60 грн (сейчас - 7,10 грн);

40-49 поездок - 25,50 грн (сейчас - 6,80 грн);

50 поездок - 25,00 грн (сейчас - 6,50 грн).

Кроме того, в Киеве появятся месячные проездные билеты, в которых стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 гривны. С 1 августа в столице также планируется запустить новый тип билета стоимостью 60 гривен, который позволит пассажирам совершать неограниченное количество пересадок на любой вид коммунального транспорта в течение 90 минут.

Напомним, ранее КГГА объяснила, что будет с поездками по 8 грн после повышения тарифов в Киеве. Все поездки, которые пассажиры успеют приобрести по старому тарифу до 14 июля включительно, будут действовать до 14 сентября 2026 года, а после этой даты их неиспользованный остаток автоматически переведут в денежный эквивалент на баланс транспортной карты.