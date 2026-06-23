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Подорожание проезда в Киеве: что будет с поездками по 8 грн после повышения тарифов

метро
КГГА объяснила, что будет с поездками по 8 грн после повышения тарифов в Киеве. Фото: facebook.com/kyivmetro

В Киеве после повышения тарифов на проезд ранее приобретенные поездки будут оставаться в силе до 14 сентября 2026 года,

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в ответе Департамента экономики и инвестиций КГГА на запрос " Общественного".

Отмечается, что поездки, купленные до 14 июля, будут оставаться в силе еще два месяца.   по 14 сентября 2026 года. После этого неиспользованные поездки автоматически перечислят в денежный эквивалент и зачислят на баланс электронного билета.

Кроме того, с   1 августа   планируют ввести единый электронный билет стоимостью 60 грн. Он будет предусматривать бесплатные пересадки в течение 90 минут с момента активации. Речь идет о поездках в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере.

В настоящее время в городской администрации прорабатывают результаты общественного обсуждения проекта решения о новых тарифах. После этого документ будет передан на согласование в установленном порядке.

Напомним, Киевский городской совет профсоюзов поддержал повышение тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Однако вместо планируемых КГГА 30 грн профсоюзы предлагают начать с 20 грн, а запуск максимального тарифа отсрочить на полгода.

Удорожание проезда в Киеве  

В Киеве планируют обновить   тарифы на проезд в коммунальном транспорте с 15 июля. Ввести новые тарифы планируется после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

  • 1–9 поездок – 30 грн;
  • 10–19 – 28,90 грн;
  • 20-29 - 27,80 грн;
  • 30–39 – 26,60 грн;
  • 40-49 - 25,50 грн;
  • 50 поездок - 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. А безлимитный месячный проездной обойдется в 4 тысячи 875 гривен.

Обнародованное КГГА предложение повысить стоимость проезда в грозит сделать киевский транспорт наименее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Delo.ua доказывает: после 15 июля киевляне   будут тратить на проезд   в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.

Проезд в общественном транспорте Киева стоит 8 грн.

Автор:
Светлана Манько