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Подорожчання проїзду у Києві: що буде з поїздками по 8 грн після підвищення тарифів

метро
КМДА пояснила, що буде з поїздками по 8 грн після підвищення тарифів у Києві. Фото: facebook.com/kyivmetro

У Києві після підвищення тарифів на проїзд раніше придбані поїздки залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року,

Як пише Delo.ua, про це йдеться у відповіді Департаменту економіки та інвестицій КМДА на запит "Суспільного".

Зазначається, що поїздки, куплені до 14 липня, залишатимуться чинними ще два місяці — до 14 вересня 2026 року. Після цього невикористані поїздки автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на баланс електронного квитка.

Крім того, з 1 серпня планують запровадити єдиний електронний квиток вартістю 60 грн. Він передбачатиме безоплатні пересадки протягом 90 хвилин із моменту активації. Йдеться про поїздки в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері.

Наразі у міській адміністрації опрацьовують результати громадського обговорення проєкту рішення щодо нових тарифів. Після цього документ передадуть на погодження в установленому порядку.

Нагадаємо, Київська міська рада профспілок підтримала підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. Проте замість 30 грн, які планує КМДА, профспілки пропонують розпочати з 20 грн, а запуск максимального тарифу відтермінувати на пів року.

Подорожчання проїзду у Києві 

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

  • 1–9 поїздок — 30 грн; 
  • 10–19 — 28,90 грн; 
  • 20–29 — 27,80 грн; 
  • 30–39 — 26,60 грн; 
  • 40–49 — 25,50 грн; 
  • 50 поїздок — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. А безлімітний місячний проїзний коштуватиме  4 тисячі 875 гривень.

Оприлюднена КМДА пропозиція підвищити вартість проїзду в загрожує зробити київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачатимуть на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня. 

Наразі проїзд у громадському транспорті Києва коштує 8 грн.

Автор:
Світлана Манько