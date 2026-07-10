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Проїзд у Києві дорожчає майже учетверо: скільки коштуватиме квиток із 15 липня

автобус
Проїзд у Києві дорожчає майже учетверо / Київпастранс

Із 15 липня 2026 року в Києві запроваджують нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разового квитка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері зросте майже учетверо і становитиме 30 гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на розпорядження міського голови Віталія Кличка.

Рішення про перегляд тарифів ухвалено попри те, що під час громадського обговорення 96% учасників виступили проти підвищення вартості та подали понад 300 власних пропозицій до нової тарифної сітки КМДА.

Нова тарифна сітка та система знижок

Для пасажирів, які користуються громадським транспортом регулярно та поповнюють транспортну картку, міська влада передбачила диференційовану систему знижок. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

  • 1–9 поїздок — 30,00 грн (зараз — 8,00 грн);
  • 10–19 поїздок — 28,90 грн (зараз — 7,70 грн);
  • 20–29 поїздок — 27,80 грн (зараз — 7,40 грн);
  • 30–39 поїздок — 26,60 грн (зараз — 7,10 грн);
  • 40–49 поїздок — 25,50 грн (зараз — 6,80 грн);
  • 50 поїздок — 25,00 грн (зараз — 6,50 грн).

Крім того, у Києві з'являться місячні проїзні квитки, у яких вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривні. З 1 серпня у столиці також планують запустити новий тип квитка вартістю 60 гривень, який дозволить пасажирам здійснювати необмежену кількість пересадок на будь-який вид комунального транспорту протягом 90 хвилин.

Нагадаємо, раніше КМДА пояснила, що буде з поїздками по 8 грн після підвищення тарифів у Києві. Усі поїздки, які пасажири встигнуть придбати за старим тарифом до 14 липня включно, залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року, а після цієї дати їхній невикористаний залишок автоматично переведуть у грошовий еквівалент на баланс транспортної картки.

Автор:
Максим Кольц