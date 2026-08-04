Збитки на мільярди: Wildberries переносить склади за кордон через знищення 20% логістичних потужностей

Найбільший російський маркетплейс Wildberries вирішив перенаправити товари для тривалого зберігання на склади в Казахстані, Узбекистані та Білорусі. Компанія вдалася до такого кроку, аби захистити майно від ударів безпілотників, які вже зруйнували понад 20% її логістичних потужностей.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на матеріал The Moscow Times.

За словами учасників ринку, саме склади тривалого зберігання забезпечують великим продавцям від 70% до 80% усього обороту. Нова схема логістики суттєво збільшить терміни та вартість доставки, через що маркетплейс ризикує програти конкуренцію на ринку РФ.

Наслідки для продавців та логістичні плани

Переміщення товарів за кордон створює для російського бізнесу нові перешкоди. Для перетину кордону потрібні митні декларації, яких немає у значної частини дрібних і середніх продавців, оскільки їхній товар ввозився за «сірими» схемами.

Крім того, розміщення складів у Казахстані спростить імпорт дешевих товарів із Китаю, що додатково посилить конкуренцію для місцевих виробників.

Наразі Wildberries вже використовує та будує нові об'єкти в регіоні:

У Казахстані компанія орендує 46 тис. кв. м складів і будує ще 260 тис. кв. м із введенням у експлуатацію в I кварталі 2027 року.

У Білорусі триває будівництво комплексу площею 140 тис. кв. м за 11 млрд рублів, а також заплановано зведення другого великого хабу.

В Узбекистані створюється Центральноазіатський логістичний хаб, який охоплює комплекс у Ташкентській області площею близько 170 тис. кв. м.

Станом на початок серпня загальна площа атакованих складських об'єктів Wildberries сягала до 1,5 млн кв. м, з яких пошкоджено від 0,9 до 1,15 млн кв. м infrastructure. Згодом дронами було повністю або частково зруйновано ще два великі склади. Експерти оцінюють відновлення об'єктів у 62,5–80,8 млрд рублів, а збитки продавців — у 280 млрд рублів.

Нагадаємо, удари по Wildberries спровокували нову кризу в банківській системі Росії, поглибивши проблеми зі зростанням проблемних кредитів та дефіцитом ліквідності.