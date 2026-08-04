Удари по Wildberries спровокували нову кризу в банківській системі Росії

Проблеми найбільшого російського маркетплейсу Wildberries вийшли далеко за межі однієї компанії. Пожежі на складах стали черговим ударом по фінансовій системі РФ, яка вже потерпає від зростання проблемних кредитів, дефіциту ліквідності та відтоку коштів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

Сукупні борги Wildberries перед російськими банками оцінюють у 1,3 трлн рублів. Найбільшим кредитором виступив ВТБ — другий за величиною банк країни, на балансі якого перебуває 500–600 млрд рублів зобов'язань маркетплейсу.

Фінансовий тиск посилюється через масштабні збитки:

500 млрд рублів — орієнтовна вартість товарів, знищених під час пожеж на складах.

500 млрд рублів — відтік готівки з банків РФ лише за перші два тижні липня (що вдвічі перевищує показник усього червня).

2,5 трлн рублів — поточний дефіцит ліквідності в банківській системі Росії.

Криза зачіпає не лише маркетплейс, а й тисячі продавців, які залучали короткострокові кредити. Масові невиплати за цими зобов'язаннями загрожують банкам новою хвилею проблемних позичальників.

Ситуація ускладнюється обмеженими можливостями держпідтримки. Дефіцит федерального бюджету РФ сягає близько 6 трлн рублів, а Центробанк підвищив його прогноз до 8 трлн рублів. Якщо влада вирішить покривати збитки емісією рубля, це призведе до чергового стрибка інфляції та падіння купівельної спроможності населення.

Нагадаємо, Wildberries втратив понад 20% складів через українські удари, позбувшись кожного п'ятого метра приміщень у результаті атак безпілотників.