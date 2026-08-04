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Удары по Wildberries спровоцировали новый кризис в банковской системе России
Проблемы крупнейшего российского маркетплейс Wildberries вышли далеко за пределы одной компании. Пожары на складах стали очередным ударом по финансовой системе РФ, которая уже испытывает рост проблемных кредитов, дефицита ликвидности и оттока средств.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.
Совокупные долги Wildberries перед русскими банками оценивают в 1,3 трлн рублей. Крупнейшим кредитором выступил ВТБ – второй по величине банк страны, на балансе которого находится 500–600 млрд. рублей обязательств маркетплейса.
Финансовое давление усиливается из-за масштабных убытков:
- 500 млрд рублей – ориентировочная стоимость товаров, уничтоженных во время пожаров на складах.
- 500 млрд рублей – отток наличных из банков РФ только за первые две недели июля (что вдвое превышает показатель всего июня).
- 2,5 трлн рублей – текущий дефицит ликвидности в банковской системе России.
Кризис затрагивает не только маркетплейс, но и тысячи продавцов, привлекавших краткосрочные кредиты. Массовые невыплаты по этим обязательствам угрожают банкам новой волной проблемных заемщиков.
Ситуация усугубляется ограниченными возможностями господдержки. Дефицит федерального бюджета РФ достигает около 6 трлн рублей, а Центробанк повысил его прогноз до 8 трлн рублей. Если власти решят покрывать убытки эмиссией рубля, это приведет к очередному скачку инфляции и падению покупательной способности населения.
Напомним, Wildberries потерял более 20% складов из-за украинских ударов, избавившись от каждого пятого метра помещений в результате атак беспилотников.