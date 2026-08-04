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Удары по Wildberries спровоцировали новый кризис в банковской системе России

Wildberries
Удары по Wildberries спровоцировали новый кризис в банковской системе России / Википедия

Проблемы крупнейшего российского маркетплейс Wildberries вышли далеко за пределы одной компании. Пожары на складах стали очередным ударом по финансовой системе РФ, которая уже испытывает рост проблемных кредитов, дефицита ликвидности и оттока средств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

Совокупные долги Wildberries перед русскими банками оценивают в 1,3 трлн рублей. Крупнейшим кредитором выступил ВТБ – второй по величине банк страны, на балансе которого находится 500–600 млрд. рублей обязательств маркетплейса.

Финансовое давление усиливается из-за масштабных убытков:

  • 500 млрд рублей – ориентировочная стоимость товаров, уничтоженных во время пожаров на складах.
  • 500 млрд рублей – отток наличных из банков РФ только за первые две недели июля (что вдвое превышает показатель всего июня).
  • 2,5 трлн рублей – текущий дефицит ликвидности в банковской системе России.

Кризис затрагивает не только маркетплейс, но и тысячи продавцов, привлекавших краткосрочные кредиты. Массовые невыплаты по этим обязательствам угрожают банкам новой волной проблемных заемщиков.

Ситуация усугубляется ограниченными возможностями господдержки. Дефицит федерального бюджета РФ достигает около 6 трлн рублей, а Центробанк повысил его прогноз до 8 трлн рублей. Если власти решят покрывать убытки эмиссией рубля, это приведет к очередному скачку инфляции и падению покупательной способности населения.

Напомним, Wildberries потерял более 20% складов из-за украинских ударов, избавившись от каждого пятого метра помещений в результате атак беспилотников.

Автор:
Максим Кольц