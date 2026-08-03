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Wildberries до сих пор продает детали для БпЛА и экипурирование для российской армии.

атака на Wildberries
Украина за неделю выбила 8% логистических мощностей крупнейшего российского маркетплейса

На российском маркетплейсе Wildberries остаются в продаже комплектующие для беспилотников, бронежилеты, приборы ночного видения, рации и другое снаряжение, которое волонтерские организации закупают для армии РФ. Отдельный раздел "Все для СВО" исчез с сайта только после атак на логистические объекты компании в июле 2026 года, однако сами товары доступны и дальше.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на расследование "Медузы".

Издание проанализировало публикации в 77 российских провоенных Telegram-каналах и сообществах во "ВКонтакте", где собирали средства или предлагали напрямую заказывать товары из Wildberries для военнослужащих, госпиталей и мастерских, работающих на нужды фронта.

Всего журналисты обнаружили 1882 товарных позиций. Наибольшую категорию составляли медицинские товары – 333 позиции, среди которых аптечки, жгуты, бинты, противоожоговые средства и медицинские ножницы.

Из-за маркетплейса для российских военных также заказывали:

  • комплектующие для дронов, в частности системы сброса;
  • 3D-принтеры и пластик для изготовления деталей БПЛА;
  • бронежилеты, каски и маскировочное снаряжение;
  • прицелы и приборы ночного видения;
  • магазины для автоматов;
  • рации и системы спутниковой связи, в частности Starlink;
  • генераторы, аккумуляторы и портативные электростанции;
  • запчасти, шины и моторная смазка;
  • одежда, обувь и инструменты.

Оружие на Wildberries напрямую не продается, а большинство обнаруженной продукции формально относится к товарам двойного назначения. В то же время в названиях и описаниях продавцы прямо указывали их военное применение, используя формулировки "тактический боевой шлем", "штурмовой бронежилет" или "пончо с защитой от тепловизора".

В публикациях о сборах также отмечалось, что отдельные товары необходимы для разведки, корректировки огня, изготовления боеприпасов для сброса с дронов или производства деталей для беспилотников.

Wildberries не осуществляет прямые централизованные поставки русской армии, а данных о системном участии компании в инфраструктуре Минобороны РФ нет. Товары преимущественно закупают волонтерские организации, после чего передают конкретным военным частям.

В 427 публикациях были указаны адреса пунктов выдачи, коды получения или другие данные о доставке. В 53 сообщениях называли конкретные полки, бригады и другие подразделения русской армии.

Среди получателей фигурировали подразделения, военнослужащие которых украинские следователи и международные организации связывали с военными преступлениями. В то же время, в 839 публикациях получатели были указаны только как военнослужащие без уточнения подразделения.

По выводам "Медузы", объемы таких закупок нельзя назвать промышленными, однако в течение четырех лет их количество росло.

Российский онлайн-маркетплейс Ozon провел срочную эвакуацию сотрудников из своего логистического центра в городе Зеленодольск, Татарстан из-за угрозы атаки украинских беспилотников.

Автор:
Татьяна Гойденко