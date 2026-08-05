Масло дешевшає, а сири дорожчають: як змінилися ціни на GDT

Ціновий індекс Global Dairy Trade за підсумками торгів 4 серпня зріс лише на 0,1%, до 1140 пунктів. Зростання стримало здешевлення молочних жирів: вершкове масло втратило 2,3%, а зневоднений молочний жир — 0,8%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АВМ.

Середня ціна молочних продуктів становила $3778 за тонну, що на $37 менше, ніж на попередньому аукціоні.

Під час торгів продали 40,5 тис. тонн продукції — на 13,6 тис. тонн більше, ніж минулого разу. В аукціоні взяли участь 170 операторів молочного ринку.

Вершкове масло подешевшало на 2,3%, до $5225 за тонну. Організатори торгів прогнозують подальше зниження його вартості на 3,1% у вересні та на 2,3% у жовтні.

Зневоднений молочний жир коштував $6367 за тонну, втративши 0,8%. У вересні його ціна може зрости на 0,6%, однак у жовтні очікується зниження на 0,5%.

Водночас сухе незбиране молоко подорожчало на 0,2%, до $3483 за тонну. Такий самий рівень ціни та динаміку в оприлюднених результатах зазначено для сухого знежиреного молока.

Сири продемонстрували помітніше зростання:

Чеддер подорожчав на 3,8%, до $3723 за тонну;

Моцарелла — на 1%, до $3992 за тонну.

Організатори аукціону очікують, що у жовтні Чеддер може додати ще 5,2%, а Моцарелла — 1,6%.

Лактоза подорожчала на 4,1%, до $1780 за тонну. Ціна сухої маслянки становила $3966 за тонну, що, за наведеними результатами, на 2,8% менше, ніж на попередніх торгах.

Нагадаємо, на початку червня український ринок вершкового масла працював в умовах надлишку продукції. Продавати масло до країн Європейського Союзу було економічно невигідно, через що на складах накопичилися великі запаси нереалізованого товару.