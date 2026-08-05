Масло дешевеет, а сыры дорожают: как изменились цены на GDT

Ценовой индекс Global Dairy Trade по итогам торгов 4 августа вырос всего на 0,1% до 1140 пунктов. Рост сдержал удешевление молочных жиров: сливочное масло потеряло 2,3%, а обезвоженный молочный жир – 0,8%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АВМ .

Средняя цена молочных продуктов составила $3778 за тонну, что на $37 меньше, чем на предыдущем аукционе.

В ходе торгов было продано 40,5 тыс. тонн продукции — на 13,6 тыс. тонн больше, чем в прошлый раз. В аукционе приняло участие 170 операторов молочного рынка.

Сливочное масло подешевело на 2,3% до $5225 за тонну. Организаторы торгов прогнозируют дальнейшее снижение его стоимости на 3,1% в сентябре и на 2,3% в октябре.

Обезвоженный молочный жир стоил $6367 за тонну, потеряв 0,8%. В сентябре его стоимость может возрасти на 0,6%, но в октябре ожидается понижение на 0,5%.

В то же время сухое цельное молоко подорожало на 0,2%, до $3483 за тонну. Такой же уровень цены и динамика в обнародованных результатах указан для сухого обезжиренного молока .

Сыры продемонстрировали более заметный рост:

Чеддер подорожал на 3,8% до $3723 за тонну;

Моцарелла – на 1%, до $3992 за тонну.

Организаторы аукциона ожидают, что в октябре Чеддер может прибавить еще 5,2%, а Моцарелла – 1,6%.

Лактоза подорожала на 4,1% до $1780 за тонну. Цена сухой масленки составила $3966 за тонну, что, по приведенным результатам, на 2,8% меньше, чем на предыдущих торгах.

Напомним, в начале июня в странский рынок сливочного масла работал в условиях избытка продукции. Продавать масло в страны Европейского Союза было экономически невыгодно, поэтому на складах накопились большие запасы нереализованного товара.