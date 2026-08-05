Российские удары по портам давят на гривну: чего ждать от валютного рынка

Удары по портам значительно подрывают способности экспорта. Чтобы снизить давление на гривну Нацбанк в июле снова продал значительно большие объемы долларов, чем это было в весенние месяцы. Так, если в апреле НБУ продал $3,1 млрд., в мае – $3,5 млрд., то в июне – $5,1 млрд., в июле сопоставимую сумму – $4,8 млрд.

Как из-за обстрелов портов будет вести себя гривна, Delo.ua собрало объяснение экспертов о том, что может быть с курсом гривны в ближайшей перспективе.

Сколько Украина теряет из-за обстрелов портов

Украина – аграрное государство, до полномасштабной войны почти 90% всего аграрного экспорта осуществляло морем. В настоящее время в Украине работает несколько морских портов, среди которых Одесский, Черноморский, Южный, а также дунайские порты Рени и Измаил. Из-за них ежемесячно экспортируется от 7 до более 8 млн тонн продукции общей стоимостью около $2 млрд. Из продажи зерна Украина получает валютную выручку, которая в край необходима государству, особенно во время полномасштабной войны, когда от финансирования зависит функционирование страны.

Сегодня валютные поступления находятся под угрозой из-за постоянных обстрелов. Только за последний месяц Национальный банк Украины оценил потери валютной выручки в $900 млн.

Быстро и дешево заменить украинские порты физически невозможно. В пиковые периоды Украине нужно экспортировать 5-6,5 млн. тонн агропродукции ежемесячно. В то же время даже оптимизированная пропускная способность альтернативных маршрутов составляет всего 3-3,5 млн. тонн в месяц. По оценкам экспертов, в течение следующих 6-12 месяцев при ограниченном экспорте агросектор рискует недополучить от $2 млрд до $4 млрд валютной выручки, что ухудшит валютный баланс страны. Если такие обстрелы продлятся от трех до шести месяцев, острый дефицит оборотных средств ощутят 25-35% агропредприятий. Убыточность бизнеса приведет к сокращению налоговых поступлений и дальнейшему падению экспорта, что заставит Национальный банк еще активнее использовать международные резервы, чтобы сдерживать девальвацию гривны.

Из-за интенсивности обстрелов последствия для курса гривны могут ощутимыми уже в ближайшие месяцы, подчеркнул финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"По моим подсчетам, потери валютной выручки, которая может не поступить на рынок, будут составлять от $25 млн до $75 млн в день. Если учесть, что среднее предложение валюты от экспортеров составляет около $250 млн в день, то $25 млн - это 10% рынка, а $75 млн уже почти треть всей валюты для НБУ. рынке”, – говорит Шевчишин.

Хватит ли резервов НБУ, чтобы удержать курс гривны

У Национального банка есть достаточный запас международных резервов, чтобы сглаживать ситуацию на валютном рынке, считает финансовый аналитик. По его оценкам, благодаря новым поступлениям международной финансовой помощи их объем в конце июля мог вырасти с $45,7 млрд до около $54,5 млрд. Однако эти ресурсы сформированы за счет международных партнеров и не могут постоянно использоваться для поддержки курса.

"Даже если мы девальвируем гривну, это не приведет к существенному падению импорта. Спрос снизится, но девальвация повысит конкурентоспособность украинских экспортеров. Их маржинальность при продаже собственного зерна вырастет за счет курсовой разницы, так что только в этом есть определенный смысл", - добавил эксперт.

Одним из ключевых показателей состояния гривни эксперт называет дефицит валюты на межбанке, стабильно превышающем $150 млн в день. Это означает максимальное давление на гривну и резервы НБУ, вынужденное активно продавать валюту для выравнивания спроса и предложения. По словам эксперта, такая ситуация наблюдалась в июне и сохранилась в июле из-за проблем с портовой инфраструктурой. В настоящее время валютный рынок работает под максимальной нагрузкой, а стабильность курса в значительной степени обеспечивает международную финансовую помощь.

В июле 2026 года Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке около $4,8 млрд для покрытия дефицита иностранной валюты и сдерживания ослабления гривны. Это на 5,8% меньше, чем в июне, однако третий самый большой объем валютных интервенций за все время их проведения. В то же время регулятор приобрел на рынке всего $2 млн. За последнюю неделю июля НБУ продал более $1,1 млрд, и это уже третью неделю подряд, когда объем интервенций превысил $1 млрд.

По мнению эксперта, если проблемы с работой портов затянутся, их влияние выйдет далеко за пределы валютного рынка и скажется на экономическом росте.

Чего ждать украинцам

Именно высокая зависимость агроэкспорта от морских перевозок делает последствия атак на порты столь ощутимыми для экономики, считает глава Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Олег Нивьевский:

"В самой структуре аграрного экспорта львиная доля приходится именно на морские пути, ведь через порты идет 75% нашего экспорта, поэтому экономический масштаб проблемы колоссальный. Однако сейчас трудно дать точный прогноз в цифрах, на сколько именно процентов упадет валютная выручка и как пропорционально это отразится на курсе гривны".

Курс гривны сейчас находится в режиме управляемой гибкости, а НБУ удерживает его в пределах определенного диапазона. Если экспортная валютная выручка будет сокращаться, а давление на гривну будет усиливаться, регулятору придется активнее проводить валютные интервенции, тратя международные резервы. В то же время, следует понимать, что нынешний уровень резервов в значительной степени обеспечивается международной финансовой помощью, ведь Украина имеет значительный дефицит бюджета и высокие расходы на оборону. Поэтому любое сокращение валютной выручки будет неизбежно ускорять истощение международных резервов.

Объясняя возможные последствия, эксперт провел параллель с началом полномасштабного вторжения, когда в феврале-марте 2022 года украинские порты были полностью заблокированы. Тогда НБУ удерживал официальный курс гривны, однако на наличном рынке доллар кое-где стоил на пять гривен дороже. В то же время из-за нарушения логистики, дефицита отдельных товаров и панического спроса потребительские цены только за первый месяц войны выросли почти на 5%. По словам эксперта, нынешняя ситуация отличается, однако инфляционное давление остается высоким. На цены влияют война, глобальная энергетическая нестабильность и засухи, что заставило НБУ повысить учетную ставку до 15,5%.

"Ситуация с портами имеет двойной эффект на цены. С одной стороны, блокировка экспорта сбивает внутренние цены на аграрную продукцию из-за избытка предложения внутри страны. С другой стороны, из-за роста логистических затрат дорожает вся импортная продукция. А поскольку объемы импорта в Украину сейчас превышают экспорт, это создает дополнительное инфляционное давление".

Если российские удары по портам будут продолжаться, Нацбанку, скорее всего, придется сдерживать девальвацию гривны за счет больших объемов продаж валюты из резервов. Если регулятор решит, что такой возможности у него нет, альтернативой может стать новое ослабление гривни, что ускорит инфляцию и снизит покупательную способность населения.

Напомним, после российских ударов по черноморским портам, в частности, в Одессе, "Укрзализныця" начала искать альтернативные маршруты для перевозки украинского урожая. Ранее через одесские порты проходило около 90% аграрного экспорта

Компания договаривается с соседними странами о расширении транзитных маршрутов, а часть агропродукции перенаправляется в Дунайские порты, румынскую Констанцу и через границы со Словакией и Венгрией.