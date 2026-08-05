"Укрзализныця" ищет новые маршруты для зерна: обстрелы портов Одессы угрожают экспорту

"Укрзализныця" экстренно ищет новые пути для транспортировки украинского урожая после того, как российские удары по черноморским портам существенно ограничили логистику.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Эскалация военных действий привела к повреждению ключевой инфраструктуры в Одессе, по которой ранее проходило около 90% аграрного экспорта.

Альтернативные коридоры

Как заявил глава правления АО "Укрзализныци" Александр Перцовский, компания уже ведет переговоры с соседними странами по расширению транзитных коридоров. Часть агропродукции перенаправляются в Дунайские порты, румынскую Констанцу, а также через границы со Словакией и Венгрией.

В то же время, министр аграрной политики Тарас Высоцкий предостерегает, что железная дорога вместе с дунайскими маршрутами способна обеспечить лишь треть от мощностей черноморских портов.

По его словам, максимальный объем железнодорожных перевозок зерна в сотрудничестве с партнерами составляет около 1 миллиона тонн в месяц, а судоходство по Дунаю дополнительно затруднено аномально низким уровнем воды.

"Наша самая большая проблема — это закрытие портов Большой Одессы: альтернативы им нет. В первую очередь нужна безопасность. Корабли не ходят, потому что РФ непосредственно атакует суда", — сказал министр.

Угроза дефицита элеваторов

Украинские чиновники отмечают, что полноценной альтернативы портам Большой Одессы пока не существует.

По данным Министерства аграрной политики, если морские потоки не удастся восстановить в ближайшее время, страна может столкнуться с острым дефицитом мощностей для хранения урожая уже в начале ноября.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплекс мер по диверсификации экспорта и предупредил, что продолжающаяся блокада украинского зерна способна спровоцировать очередной виток кризиса стоимости жизни и роста цен в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Напомним, "Укрзализныця" ввела ограничения на перевозку грузов к припортовым станциям Черноморска и Одесса-Порт. Конвенции касаются всех грузов для Одесского припортового завода, а также пшеницы и ячменя для Луи Дрейфус Компани Украина и будут действовать до отмены.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщал, что Кабмин готовит программу льготных кредитов под залог зерна для аграриев, пострадавших в результате ограничения экспорта через порты Большой Одессы. Это поможет фермерам провести осеннюю посевную и избежать вынужденных продаж урожая по заниженным ценам.