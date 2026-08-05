"Укрзалізниця" шукає нові маршрути для зерна: обстріли портів Одеси загрожують експорту

“Укрзалізниця” екстрено шукає нові шляхи для транспортування українського врожаю після того, як російські удари по чорноморських портах суттєво обмежили логістику.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Ескалація воєнних дій призвела до пошкодження ключової інфраструктури в Одесі, через яку раніше проходило близько 90% аграрного експорту.

Альтернативні коридори

Як заявив голова правління АТ "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, компанія вже веде переговори із сусідніми країнами щодо розширення транзитних коридорів. Частину агропродукції перенаправляють до Дунайських портів, румунської Констанци, а також через кордони зі Словаччиною та Угорщиною.

Водночас міністр аграрної політики Тарас Висоцький застерігає, що залізниця разом із дунайськими маршрутами здатна забезпечити лише третину від потужностей чорноморських портів.

За його словами, максимальний обсяг залізничних перевезень зерна у співпраці з партнерами становить близько 1 мільйона тонн на місяць, а судноплавство Дунаєм додатково ускладнене аномально низьким рівнем води.

"Наша найбільша проблема — це закриття портів Великої Одеси: альтернативи їм немає. Насамперед потрібна безпека. Кораблі не ходять, бо РФ безпосередньо атакує судна", — сказав міністр.

Загроза дефіциту елеваторів

Українські посадовці наголошують, що повноцінної альтернативи портам Великої Одеси наразі не існує.

За даними Міністерства аграрної політики, якщо морські потоки не вдасться відновити найближчим часом, країна може зіткнутися з гострим дефіцитом потужностей для зберігання врожаю вже до початку листопада.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати комплекс заходів із диверсифікації експорту та попередив, що тривала блокада українського зерна здатна спровокувати черговий виток кризи вартості життя та зростання цін у країнах Близького Сходу й Північної Африки.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запровадила обмеження на перевезення вантажів до припортових станцій Чорноморська та Одеса-Порт. Конвенції стосуються всіх вантажів для Одеського припортового заводу, а також пшениці й ячменю для "Луї Дрейфус Компані Україна" та діятимуть до скасування.

Також міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що Кабмін готує програму пільгових кредитів під заставу зерна для аграріїв, які постраждали в результаті обмеження експорту через порти Великої Одеси. Це допоможе фермерам провести осінню посівну та уникнути вимушеного продажу врожаю за заниженими цінами.