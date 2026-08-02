"Укрзалізниця" обмежила вантажні перевезення до портів Одеси та Чорноморська

"Укрзалізниця" запровадила обмеження на перевезення вантажів до припортових станцій Чорноморська та Одеса-Порт. Конвенції стосуються всіх вантажів для Одеського припортового заводу, а також пшениці й ячменю для "Луї Дрейфус Компані Україна" та діятимуть до скасування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Rail.insider.

Перевезення всіх видів вантажів обмежено до станції Чорноморська на адресу Одеського припортового заводу.

Крім того, не приймаються до перевезення:

пшениця до станцій Одеса-Порт (експ.) ЦПС та Одеса-Порт ЦПС на адресу Адміністрації морського транспорту України для "Луї Дрейфус Компані Україна";

ячмінь до станції Одеса-Порт ЦПС для цієї ж компанії.

Усі обмеження запроваджені до окремого рішення про їх скасування. Причини введення конвенцій у повідомленні не уточнюються.

Раніше повідомлялося про призупинення заходу суден до портів.

Нагадаємо, з 1 серпня 2026 року тарифи на вантажні залізничні перевезення в Україні зросли на 30%, а з 1 січня 2027 року заплановане ще одне підвищення — на 15%. Для промислових підприємств та експортерів це означатиме збільшення витрат на перевезення сировини й готової продукції залізницею.