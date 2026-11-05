Приватна ППО стає послугою для бізнесу: підприємствам дозволили захищати чужі об’єкти

Кабінет міністрів розширив можливості приватної протиповітряної оборони: підприємства, які вже беруть участь в експериментальному проєкті, зможуть за договором захищати не лише власні об’єкти, а й майно інших компаній. Також між уповноваженими підприємствами дозволять передавати засоби ППО.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

Зміни мають розширити можливості бізнесу самостійно посилювати захист виробництв, складів, енергетичних та інших об’єктів від російських повітряних атак.

Одна з головних новацій — підприємство, яке вже має статус учасника приватної ППО, зможе на договірній основі забезпечувати захист об’єкта іншої компанії.

Крім того, уповноважені підприємства зможуть передавати одне одному засоби ППО у користування. Для цього буде потрібне спільне рішення з командуванням Повітряних Сил.

Хто ще зможе долучитися до приватної ППО

Уряд також розширив критерії для участі у проєкті.

Тепер підставою для приєднання може бути статус резидента Defence City та/або визнання підприємства Міністерством оборони критично важливим.

Компаніям також дозволили використовувати пілотовані повітряні судна у складі груп ППО.

Окремо врегулювали використання бойових частин та електродетонаторів для дронів-перехоплювачів, що має розширити можливості підприємств у боротьбі з повітряними цілями.

Мінімальний вік членів груп приватної ППО знизили з 21 до 18 років.

При цьому приватні групи, як і раніше, працюватимуть під контролем військового командування та залишатимуться частиною єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.

До приватної ППО вже долучилися майже 100 підприємств

Експериментальний проєкт приватної ППО діє з кінця 2025 року, а безпосередню бойову роботу групи почали навесні 2026-го.

Станом на середину жовтня до нього долучилися майже 100 підприємств. За даними Міноборони, приватні групи вже знищили понад 60 повітряних цілей, серед яких ударні дрони типу Shahed та розвідувальні БПЛА Zala.

Раніше Dilo писало про формування ринку приватної ППО: захист великого промислового об’єкта може коштувати від 20 млн грн, а комплексні системи — близько $250–500 тис. і більше залежно від конфігурації. До витрат також входять оператори, їхнє навчання, технічне обслуговування та закупівля нових перехоплювачів.