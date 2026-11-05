Частная ПВО становится услугой для бизнеса: предприятиям разрешили защищать чужие объекты

Кабинет министров расширил возможности частной противовоздушной обороны: предприятия, уже участвующие в экспериментальном проекте, смогут по договору защищать не только собственные объекты, но и имущество других компаний. Также между уполномоченными предприятиями разрешат передавать средства ПВО.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Конфигурации обязаны расширить способности бизнеса без помощи других усиливать защиту производств, складов, энергетических и остальных объектов от русских воздушных атак.

Одна из главных новаций — предприятие, уже имеющее статус участника частной ПВО, сможет на договорной основе обеспечивать защиту объекта другой компании.

Кроме того, уполномоченные предприятия смогут передавать друг другу средства ПВО в использование. Для этого потребуется совместное решение с командованием Воздушных сил.

Кто еще сможет присоединиться к частной ПВО

Правительство также расширило критерии для участия в проекте.

Теперь основанием для присоединения может стать статус резидента Defence City и/или признание предприятия Министерством обороны критически важным.

Компаниям также разрешили использовать пилотируемые воздушные суда в составе групп ПВО.

Отдельно урегулировали использование боевых частей и электродетонаторов для дронов-перехватчиков, что должно расширить возможности предприятий в борьбе с воздушными целями.

Минимальный возраст членов групп частной ПВО снизили с 21 до 18 лет.

При этом частные группы по-прежнему будут работать под контролем военного командования и оставаться частью единой системы противовоздушной обороны ВСУ.

К частной ПВО уже присоединились около 100 предприятий

Экспериментальный проект частной ПВО действует с конца 2025 года, а непосредственную боевую работу группы начали весной 2026 года.

По состоянию на середину октября к нему присоединились около 100 предприятий. По данным Минобороны, частные группы уже уничтожили более 60 воздушных целей, в том числе ударные дроны типа Shahed и разведывательные БПЛА Zala.

Ранее Dilo писало о формировании рынка частной ПВО : защита крупного промышленного объекта может стоить от 20 млн. грн., а комплексные системы — около $250–500 тыс. и более в зависимости от конфигурации. В расходы также входят операторы, их обучение, техническое обслуживание и закупка новых перехватчиков.