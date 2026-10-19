Частная ПВО для бизнеса стоит от 4 млн грн: входящая в систему защиты

Минимальные инвестиции бизнеса в создание собственной группы противовоздушной обороны могут составить около 4 млн. грн. В то же время, стоимость активной системы ПВО с эффективностью более 75% стартует в среднем от 14 млн грн за одну точку, а защита отдельного крупного предприятия может потребовать 20–40 млн грн.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на блиц-интервью с заместителем директора по операционной деятельности "Инновационные комплексы безопасности" холдинга охранных предприятий SHERIFF Дмитрием Рябым.

По его словам, конечная стоимость зависит от конкретного объекта, состава системы и необходимого уровня защиты.

"Необходимый минимум – это примерно 4 млн грн. Если мы говорим именно об активной системе ПВО, то для достижения эффективности более 75% цены на рынке за одну точку стартуют в среднем от 14 млн грн", – отметил Рябой.

Когда частная ПВО выгодна бизнесу

Оценивая целесообразность таких инвестиций, компаниям следует сравнивать стоимость системы с потенциальным ущербом от поражения производственных и инфраструктурных объектов.

"Если установить частную ПВО, допустим, стоит 20–30–40 млн грн, а прилет по предприятию нанесет ущерб на 10 млрд грн, то смысл есть", – пояснил Рябой.

Сколько стоит обслуживание

Кроме начальных инвестиций предприятие должно финансировать дальнейшее обслуживание системы и работу персонала.

По оценке Рябого, зарплата профессионального оператора беспилотных летательных аппаратов должна составлять не менее 120–140 тыс. грн в месяц.

В то же время, модель финансирования зависит от конкретного проекта: часть расходов может брать на себя оператор системы, другую – предприятие-заказчик.

Экспериментальный проект, позволивший предприятиям создавать собственные группы ПВО, правительство начало в ноябре 2025 года. По словам Рябого, интерес бизнеса к такой защите есть, однако из-за значительных затрат и необходимости специальной массовой подготовки этот механизм пока не стал.

Напомним, ранее Dilo подробно разбирало, как формируется рынок частной ПВО и какие компании предлагают бизнесу комплексную защиту промышленных объектов, складов и критической инфраструктуры от беспилотников.