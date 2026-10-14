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Почти 100 предприятий приняли участие в частной ПВО в Украине: сколько целей сбили
Около 100 предприятий получили полномочия участвовать в противовоздушной обороне Украины. По состоянию на 14 октября 2026 г. группы шести предприятий уничтожили более 60 воздушных целей.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Как отметили в ведомстве, в экспериментальный проект, который реализуется в соответствии с постановлением Кабмина №1506 от 19 ноября 2025 года, привлекаются предприятия государственного и частного секторов, в частности операторов объектов критической инфраструктуры.
Как работает частная ПВО
Всего в Украине сформировали около 50 групп противовоздушной обороны. Часть из них уже выполняет боевые задания, другие проходят обучение или завершают подготовку.
Основными средствами поражения таких групп являются беспилотники-перехватчики и автоматизированные турельные установки с крупнокалиберными пулеметами.
Работу групп координируют воздушные командования Воздушных сил ВСУ. Военные и компании согласовывают участки работы, состав групп и нужные средства, а командование описывает воздушные цели для перехвата с учетом вооружения и поставленных задач.
Предприятия могут самостоятельно закупать определенные виды вооружения или обращаться в командование Воздушных сил по временному предоставлению оружия и боеприпасов.
Зачем привлекают бизнес
Частное ПВО должно дополнять общую систему защиты воздушного пространства. Ее задача – усилить защиту промышленных предприятий, объектов критической инфраструктуры и работников от атак беспилотников.
По данным Минобороны, группы частной ПВО начали выполнять боевые задания в 2026 году. Проект позволяет привлекать дополнительные ресурсы для защиты неба без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения.
Напомним, по состоянию на середину сентября 81-го украинская компания получила статус уполномоченной на осуществление мер противовоздушной обороны в рамках экспериментального проекта по привлечению частного сектора в ПВО.