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Защита бизнеса от беспилотников: сколько компаний уже вошли в проект частного ПВО

ПВО, автомобиль
К частной ПВО в Украине уже присоединилась 81 компания / Сухопутные войска ВСУ

По состоянию на середину сентября 81 украинская компания получила статус уполномоченной на осуществление мер противовоздушной обороны в рамках экспериментального проекта по привлечению частного сектора в ПВО.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Всего заявки на участие подали 92 предприятия из разных областей и отраслей. В их числе операторы и предприятия критической инфраструктуры, а также компании частного сектора.

Как работает частная ПВО

Экспериментальный проект положило начало Министерству обороны Украины. Его цель — усилить защиту работников, производственных мощностей и объектов предприятий, регулярно подвергающихся атакам беспилотников.

После получения соответствующего статуса предприятия могут привлекать собственные ресурсы для выполнения мер противовоздушной обороны.

Как отметили в министерстве, частные группы ПВО не работают отдельно от военной системы. Они являются частью общей системы защиты воздушного пространства Украины и действуют в управлении Воздушного командования Воздушных Сил ВСУ.

Проект имеет экспериментальный статус, поэтому порядок привлечения частных предприятий в мероприятия ПВО определяется в пределах соответствующего проекта.

Ранее сообщалось, что украинский бизнес начинает за свой счет защищать заводы, склады и критическую инфраструктуру от российских дронов и ракет. К середине июля 2026 г. разрешение на участие в программе частной ПВО получила 51 компания.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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