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Захист бізнесу від безпілотників: скільки компаній вже увійшли до проєкту приватної ППО
Станом на середину вересня 81 українська компанія отримала статус уповноваженої на здійснення заходів протиповітряної оборони в межах експериментального проєкту із залучення приватного сектору до ППО.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.
Загалом заявки на участь подали 92 підприємства з різних областей і галузей. Серед них оператори та підприємства критичної інфраструктури, а також компанії приватного сектору.
Як працює приватна ППО
Експериментальний проєкт започаткувало Міністерство оборони України. Його мета — посилити захист працівників, виробничих потужностей та об'єктів підприємств, які регулярно зазнають атак безпілотників.
Після отримання відповідного статусу підприємства можуть залучати власні ресурси для виконання заходів протиповітряної оборони.
Як зазначили у відомстві, приватні групи ППО не працюють окремо від військової системи. Вони є частиною загальної системи захисту повітряного простору України та діють під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил ЗСУ.
Проєкт має експериментальний статус, тому порядок залучення приватних підприємств до заходів ППО визначається в межах відповідного проєкту.
Раніше повідомлялося, що український бізнес починає власним коштом захищати заводи, склади та критичну інфраструктуру від російських дронів і ракет. До середини липня 2026 року дозвіл на участь у програмі приватної ППО отримала 51 компанія.