Захист бізнесу від безпілотників: скільки компаній вже увійшли до проєкту приватної ППО

Станом на середину вересня 81 українська компанія отримала статус уповноваженої на здійснення заходів протиповітряної оборони в межах експериментального проєкту із залучення приватного сектору до ППО.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Загалом заявки на участь подали 92 підприємства з різних областей і галузей. Серед них оператори та підприємства критичної інфраструктури, а також компанії приватного сектору.

Як працює приватна ППО

Експериментальний проєкт започаткувало Міністерство оборони України. Його мета — посилити захист працівників, виробничих потужностей та об'єктів підприємств, які регулярно зазнають атак безпілотників.

Після отримання відповідного статусу підприємства можуть залучати власні ресурси для виконання заходів протиповітряної оборони.

Як зазначили у відомстві, приватні групи ППО не працюють окремо від військової системи. Вони є частиною загальної системи захисту повітряного простору України та діють під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил ЗСУ.

Проєкт має експериментальний статус, тому порядок залучення приватних підприємств до заходів ППО визначається в межах відповідного проєкту.

Раніше повідомлялося, що український бізнес починає власним коштом захищати заводи, склади та критичну інфраструктуру від російських дронів і ракет. До середини липня 2026 року дозвіл на участь у програмі приватної ППО отримала 51 компанія.