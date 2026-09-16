Уряд заклав у бюджет підвищення податків: що планують змінити

Уряд заклав у державний бюджет на 2027 рік доходи від підвищення для українців ПДВ та акцизів, але їхнє запровадження ще має схвалити Верховна Рада, де це питання досі залишається дискусійним.

Як пише Dilo, про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За її словами, уряд закладає підвищення ставки ПДВ до 21% з поточних 20% та акцизів на пальне. Хоча доходи від цього вже прописані у проєкті документу, Підласа називає такі зміни малоймовірними.

"Понад 131 млрд грн із запланованих доходів з'являться, лише якщо парламент ухвалить зміни в Податковий кодекс: наприклад, збільшить ПДВ на 1 в.п. і акцизи на пальне на 4 в.п. Я особисто оцінюю такі зміни, як малоймовірні", - підкреслила нардепка.

Також у бюджет закладено 52,5 млрд грн доходів, які надійдуть у разі продовження 50% податку на прибуток банків та набуття чинності закону про оподаткування цифрових платформ (так званого закону про податок на OLX), який тривалий час досі не підписаний президентом.

Крім того, у бюджеті передбачено дохід у 12 млрд грн від скасування ПДВ-пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Уряд вже повторно схвалив пакет законопроєктів про посилки.

Що в проєкті Держбюджету-2027?

Підласа зауважує, що однією з новацій проєкту держбюджету-2027 стало часткове відновлення Дорожного фонду – у розмірі 52,8 млрд грн.

"34,2 млрд на дороги загального користування, 10,1 млрд - на погашення боргів, ще 8,5 млрд громадам на дороги загального користування місцевого значення та на місцеві дороги й вулиці", - уточнює нардепка.

Вона додає, що фінансування програм на кшталт "Національного кешбеку" буде зупинено, а залишки Фонду на випадок безробіття обсягом 5 млрд грн, які раніше використовувалися для фінансування цих програм, будуть спрямовані лише на виплату пенсій.

Також передбачені зміни у фінансуванні зброї та техніки для війська.

На зброю і техніку для ЗСУ підуть кошти, стягнуті у справах БЕБ, НАБУ і ДБР, від активів АРМА, штрафів Держаудитслужби й АМКУ, а також плата за дозволи на експорт зброї.

"Потреба для проведення обов’язкових видатків (ті, що переважно обліковуються за загальним фондом) - 52,6 млрд доларів. Партнери підтвердили 20 млрд. 32,6 млрд доларів ще не покриті. Це більше, ніж соцзахист, освіта і медицина разом взяті", - зазначає Підласа.

Нардепка розповіла, що представлення державного бюджету на 2027 рік очікується в Раді 16 вересня. Після цього народні депутати подаватимуть поправки до 1 жовтня, після чого бюджетний комітет парламенту готуватиме проект до розгляду в першому читанні. А перше читання очікується в парламенті наприкінці жовтня.

Нагадаємо, 15 вересня уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. На безпеку й оборону в ньому передбачено 4,885 трлн грн — майже 44% ВВП, а фінансування програм підтримки бізнесу планують збільшити майже вдвічі, до 96 млрд грн.