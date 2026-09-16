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Рада ухвалила закон проти шахрайських кол-центрів: що загрожує організаторам

кол-центр
Рада жорстко посилила покарання для шахрайських кол-центрів / Depositphotos

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10190, який передбачає суворе покарання за організацію та роботу шахрайських кол-центрів. За відповідне рішення проголосували 313 народних депутатів. Документ спрямований на системну боротьбу з фінансовим мошенництвом, телефонними та онлайн-аферами.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Закон доповнює Кримінальний кодекс новими статтями, які передбачають відповідальність за протиправне збирання, зберігання та використання персональних даних, банківської таємниці й реквізитів платіжних інструментів для заволодіння чужим майном.

Зокрема організаторам шахрайських схем загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також запроваджується формальний склад злочину для ефективнішої протидії "фінансовим пірамідам".

Законопроєкт №10190 був зареєстрований у жовтні 2023 року. 14 вересня 2026 року профільний комітет рекомендував парламенту ухвалити його в другому читанні та в цілому.

Як працюють такі шахрайські кол-центри, скільки мільйонів вони заробляють і якими методами ошукують людей? Чому злочинців так складно притягнути до відповідальності? Відповіді на ці запитання читайте у матеріалі Dilo на основі міжнародних даних.

Нагадаємо, 5 вересня, НАБУ викрило організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували майно на десятки мільйонів гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб

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