Польща хоче знизити ціни на пальне за рахунок податку на надприбутки нафтових компаній

Уряд Польщі планує повторно подати законопроєкт про податок на надзвичайні прибутки нафтових компаній. Отримані кошти хочуть використати для заходів зі зниження цін на пальне.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт знову розглянуть

Раніше документ відхилив президент Польщі Кароль Навроцький. У липні він передав законопроєкт до Конституційного трибуналу, який досі не ухвалив рішення.

Польський уряд відновив роботу над документом і планував схвалити його на засіданні 15 версня, після чого повторно передати до парламенту.

"Я гарантую, що якщо президент нарешті підпише нещодавно повторно поданий закон про надзвичайні прибутки, ми негайно запровадимо інший варіант зниження цін на пальне. Не люди повинні платити за цю паливну кризу. Не польський народ відповідає за цю паливну кризу", — сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед засіданням уряду.

Що відбувається з цінами

У березні польський уряд запустив програму обмеження цін на пальне. Вона завершилася в липні та коштувала державному бюджету близько 4,7 млрд злотих (приблизно 1,08 мільярда євро). Крім того, протягом останніх двох тижнів серпня діяла знижена ставка ПДВ на пальне.

Зростання цін на світових ринках на тлі війни в Ірані збільшило вартість пального та вплинуло на доходи нафтових компаній. Зокрема, у польської Orlen у другому кварталі дохід зріс майже на 26% у річному вимірі, а фінансовий індикатор операційного прибутку компанії LIFO EBITDA — більш ніж на 54%. Водночас дорожче пальне збільшило витрати польських споживачів і транспортного сектору та посилило інфляційний тиск.

Раніше повідомлялося, що відновлення взаємних обстрілів США й Ірану спричинило зростання світових котирувань нафти й нафтопродуктів. Це призвело до підвищення роздрібних цін на бензин і дизпальне в Європі, США та Україні.