У Європі ціни на пальне злетіли вдвічі більше, ніж в Україні: деталі

Через війну на Близькому сході стрімко ростуть ціни на пальне, але в Україні подорожчання у півтора-два рази менше, ніж в Європі.

Як пише Delo.ua, про це заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

"Ціни зростають на АЗС по всьому континенту, а не тільки у нас. А там запасів, нагадаю, на 90 днів. На відміну від нас, бо в Україні будь-який резервуар - це автоматично мішень", - наголосив експерт.

Для наочності він показав графік зміни цін на бензин і дизпаливо в деяких європейських країнах за останній тиждень.

Для прикладу ціни на ДП у Німеччині зросли на 9,54 грн/л, у Великій Британії на 8,53 грн/л, у Польщі на 7,42 грн/л в той час як в Україні на 5,57 грн/л.

З графіку видно, що в Україні здорожчання у півтори-два рази менше. І це при тому, що країна імпортує пальне з тієї ж Європи.

"Що ж це робиться? Куди дивляться європейські АМК!" — іронізує Куюн.

АМКУ перевіряє різке зростання цін на пальне в Україні

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав контроль на ринку світлих нафтопродуктів після того, як у перші дні березня 2026 року в мережах АЗС спостерігалося істотне зростання цін на пальне.

Разом із цим АМКУ зазначає, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, а український ринок повністю залежить від імпорту. Коливання світових цін прямо впливають на вартість пального для споживачів. Підвищення цін на пальне є загальноєвропейським явищем і спостерігається не лише в Україні.

Ціни на бензин зростають, але панікувати не варто

За даними моніторингу ринку, ціни на бензин А-95 та дизельне пальне зросли на 2–3 грн за літр порівняно з попереднім днем.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн прогнозує, що протягом тижня ціни можуть додатково зрости ще на 2–3 грн за літр на фоні війни в Ірані. Водночас, за його словами, дефіциту пального на ринку немає і в березні не очікується.

Експерт закликав споживачів не створювати ажіотажного попиту, оскільки підстав для паніки наразі немає.