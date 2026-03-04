Запланована подія 2

Паливна криза через війну в Ірані: експерт розповів, чи очікувати дефіциту бензину і дизпального в Україні

АЗС
В Україні дефіциту бензину не очікується / Depositphotos

Головною загрозою на українському паливному ринку є паніка, дефіциту бензину і дизпального у березні не передбачається.

Як пише Delo.ua,  таку думку висловив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

"Наразі головною загрозою, на мій погляд, є паніка. Деякі мережі, які зазвичай торгують в середньому ціновому діапазоні, хочуть «прилипнути» якомога ближче до лідерів, бо побоюються, що їх можуть швидко спустошити", - зауважує експерт.

Він прогнозує зростання цін на пальне на 2-3 гривні.

Водночас Куюн називає підвищення цін небезпечним сигналом, бо багато споживачів сприймаються це як поштовх до негайної купівлі пального і формування запасів.

"А між тим, пального вистачає. Схоже, бензином в березні ми будемо залиті, по дизпальному теж немає ознак нестачі. Навпаки, зникнення фактору морозостійкості відкрило всі шлюзи. Про угорсько-словацькі постачання ніхто навіть не згадує, бо ринок перелитий", - підкреслив експерт.

Він додав, що чекає низьких цін, як тільки «іранський» фактор зникне і закликав не створювати паніку на ринку.

"Нафти в світі і так багато, а стане ще більше, бо так чи інакше видобуток в Ірані був запресований багаторічними санкціями", - наголосив Куюн.

Зауважимо, протягом 2–3 березня середня вартість бензину в Україні зросла приблизно на 2 грн/л, перевищивши позначку 65 грн/л. Скраплений газ здорожчав до 39,05 грн/л, а дизельне пальне – до 65,02 грн/л.

Нагадаємо, що американська військова операція проти Ірану додала фактор нестабільності на світові нафтові ринки. Експерти прогнозують стрімке подорожчання ключових марок нафти, а українські мережі АЗС можуть переписати цінники на стелах уже найближчими днями.

Автор:
Світлана Манько