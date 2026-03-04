Топливный кризис из-за войны в Иране: эксперт рассказал, ожидать ли дефицита бензина в Украине

Главной угрозой на украинском топливном рынке паника, дефицита бензина и дизтоплива в марте не предполагается.

Как пишет Delo.ua, такое мнение высказал директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн.

"Сейчас главной угрозой, на мой взгляд, является паника. Некоторые сети, обычно торгующие в среднем ценовом диапазоне, хотят «прилипнуть» как можно ближе к лидерам, потому что опасаются, что их могут быстро опустошить", - отмечает эксперт.

Он прогнозирует рост цен на горючее на 2-3 гривны.

В то же время Куюн называет повышение цен опасным сигналом, потому что многие потребители воспринимаются как толчок к немедленной покупке горючего и формированию запасов.

"А между тем, горючего хватает. Похоже, бензином в марте мы будем залиты, по дизтопливому тоже нет признаков недостатка. Напротив, исчезновение фактора морозостойкости открыло все шлюзы. О венгерско-словацких поставках никто даже не упоминает, потому что рынок перелит", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ждет низких цен, как только иранский фактор исчезнет и призвал не создавать панику на рынке.

"Нефти в мире и так много, а станет еще больше, потому что так или иначе добыча в Иране была запрессована многолетними санкциями", - подчеркнул Куюн.

Заметим, что в течение 2–3 марта средняя стоимость бензина в Украине выросла примерно на 2 грн/л, превысив отметку 65 грн/л. Сжиженный газ подорожал до 39,05 грн/л, а дизельное топливо – до 65,02 грн/л.

Напомним, что американская военная операция против Ирана добавила фактор нестабильности на мировые нефтяные рынки. Эксперты прогнозируют стремительное удорожание ключевых марок нефти, а украинские сети АЗС могут переписать ценники на стелах в ближайшие дни.