Очередная волна повышения: розничные цены на топливо выросли на две гривны за сутки

В течение 2-3 марта средняя стоимость светлых нефтепродуктов в Украине выросла примерно на 2 грн/л, превысив отметку 65 грн/л. Сжиженный газ подорожал до 39,05 грн/л, а дизельное топливо – до 65,02 грн/л.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Средние цены на горючее

По данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", средняя цена на бензин А-95 составляет 65,07 грн/л (+1,94 грн), на А-95+ - 69,57 грн/л (+2,06 грн), на дизельное топливо - 65,02 грн/л (+2,07 грн). Сжиженный газ (LPG) подорожал на 58 коп./л до среднего показателя 39,05 грн/л.

Изменения в сетях АЗС

Наибольший рост произошел в эконом-сегменте. Сеть "Фактор" повысила цену на бензин на 4 грн/л (61 грн/л), на дизель - на 5 грн/л (63 грн/л). В сети Chipo стоимость бензина выросла на 3,3-4 грн/л. Сети UPG, "Рур групп" и RLS повысили цену на дизель на 3 грн/л. "Укрнефть" установила цену на уровне 65,90 грн/л (+2 грн/л).

Сети премиум-сегмента ОККО и WOG подняли стоимость бензина и дизеля на 2 грн/л (до 68,99 грн/л), а сжиженного газа – на 1 грн/л (до 40,99 грн/л). Цена премиального дизельного горючего на этих АЗС составляет 71,99 грн/л.

Причины роста цен

Изменение цен в рознице является следствием динамики мирового рынка, где нефть марки Brent торгуется выше $84 за баррель, а газойль на Лондонской бирже превысил отметку в $1 000/т. На внутреннем рынке оптовая цена на бензин выросла до 60,05 грн/л, на дизель – до 67,34 грн/т. Это привело к тому, что розничный дизель стал на 2,32 грн/л дешевле группы.

Ранее сообщалось, что американская военная операция против Ирана добавила фактор нестабильности на мировые нефтяные рынки. Эксперты прогнозируют стремительное удорожание ключевых марок нефти, а украинские сети АЗС могут переписать ценники на стелах в ближайшие дни.