Цены на топливо 3 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 3 марта 2026 (вторник), в Украине значительно выросли средние цены на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 69,57 грн (+2,06 грн) А-95 65,07 грн (+1,94 грн) А-92 61,76 грн (+1,77 грн) ДТ 65,02 грн (+2,07 грн) Газ 39,05 грн (+58 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 71,99 68,99 68,99 40,99 UPG 68,90 65,90 65,90 40,23 WOG 71,99 68,99 68,99 40,98 УКРНАФТА 69,09 66,09 61,99 64,09 38,94 SOCAR 71,13 67,99 67,70 39,41 AMIC 67,54 64,88 64,91 38,26 БРСМ-Нафта 61,15 60,33 36,78

Напомним, в понедельник, 2 марта, цены на нефть продемонстрировали стремительный рост на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.

Опасения по поводу возможных перебоев в поставках с Ближнего Востока усилились из-за угроз судоходства в Ормузском проливе. Заметим, что полная блокада Ормузского пролива позволит ключевым производителям Ближнего Востока продолжать добычу нефти не более 25 дней.