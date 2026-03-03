- Категория
Цены на топливо 3 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 3 марта 2026 (вторник), в Украине значительно выросли средние цены на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|69,57 грн (+2,06 грн)
|А-95
|65,07 грн (+1,94 грн)
|А-92
|61,76 грн (+1,77 грн)
|ДТ
|65,02 грн (+2,07 грн)
|Газ
|39,05 грн (+58 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|71,99
|68,99
|68,99
|40,99
|UPG
|68,90
|65,90
|65,90
|40,23
|WOG
|71,99
|68,99
|68,99
|40,98
|УКРНАФТА
|69,09
|66,09
|61,99
|64,09
|38,94
|SOCAR
|71,13
|67,99
|67,70
|39,41
|AMIC
|67,54
|64,88
|64,91
|38,26
|БРСМ-Нафта
|61,15
|60,33
|36,78
Напомним, в понедельник, 2 марта, цены на нефть продемонстрировали стремительный рост на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.
Опасения по поводу возможных перебоев в поставках с Ближнего Востока усилились из-за угроз судоходства в Ормузском проливе. Заметим, что полная блокада Ормузского пролива позволит ключевым производителям Ближнего Востока продолжать добычу нефти не более 25 дней.