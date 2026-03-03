Ціни на пальне 3 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 3 березня 2026 року (вівторок), в Україні значно зросли середні ціни на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 69,57 грн (+2,06 грн) А-95 65,07 грн (+1,94 грн) А-92 61,76 грн (+1,77 грн) ДП 65,02 грн (+2,07 грн) Газ 39,05 грн (+58 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 71,99 68,99 68,99 40,99 UPG 68,90 65,90 65,90 40,23 WOG 71,99 68,99 68,99 40,98 УКРНАФТА 69,09 66,09 61,99 64,09 38,94 SOCAR 71,13 67,99 67,70 39,41 AMIC 67,54 64,88 64,91 38,26 БРСМ-Нафта 61,15 60,33 36,78

Нагадаємо, у понеділок, 2 березня, ціни на нафту продемонстрували стрімке зростання на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході.

Побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні з Близького Сходу посилилися через загрози судноплавству в Ормузькій протоці. Зауважимо, що повна блокада Ормузької протоки дозволить ключовим виробникам Близького Сходу продовжувати видобуток нафти протягом не більше ніж 25 днів.