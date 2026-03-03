- Категорія
Ціни на пальне 3 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 3 березня 2026 року (вівторок), в Україні значно зросли середні ціни на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|69,57 грн (+2,06 грн)
|А-95
|65,07 грн (+1,94 грн)
|А-92
|61,76 грн (+1,77 грн)
|ДП
|65,02 грн (+2,07 грн)
|Газ
|39,05 грн (+58 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|71,99
|68,99
|68,99
|40,99
|UPG
|68,90
|65,90
|65,90
|40,23
|WOG
|71,99
|68,99
|68,99
|40,98
|УКРНАФТА
|69,09
|66,09
|61,99
|64,09
|38,94
|SOCAR
|71,13
|67,99
|67,70
|39,41
|AMIC
|67,54
|64,88
|64,91
|38,26
|БРСМ-Нафта
|61,15
|60,33
|36,78
Нагадаємо, у понеділок, 2 березня, ціни на нафту продемонстрували стрімке зростання на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході.
Побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні з Близького Сходу посилилися через загрози судноплавству в Ормузькій протоці. Зауважимо, що повна блокада Ормузької протоки дозволить ключовим виробникам Близького Сходу продовжувати видобуток нафти протягом не більше ніж 25 днів.