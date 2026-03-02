Ціни на нафту стрімко зростають на тлі ескалації на Близькому Сході

У понеділок, 2 березня, ціни на нафту продемонстрували стрімке зростання на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ціна на нафту Brent підскочила на 6,4% до 77,57 долара за барель, хоча на певний момент вона ненадовго перевищила позначку 82,00 долара, тоді як ціна на американську нафту зросла на 6,2% до 71,17 долара за барель.

Світові фондові індекси відреагували падінням: японський Nikkei втратив 1,3%, а ф’ючерси на європейські та американські індекси знизилися в межах 0,6–1,4%.

Загроза поставкам через Ормузьку протоку

Основне занепокоєння інвесторів зосереджене навколо Ормузької протоки, через яку проходить п'ята частина світової торгівлі нафтою та газом. Хоча шлях офіційно не перекрито, морські сервіси фіксують скупчення танкерів через ризики атак та проблеми зі страхуванням рейсів.

За оцінками аналітиків Rystad Energy, фактична зупинка руху в цьому регіоні перешкоджає потраплянню на ринок 15 мільйонів барелів сирої нафти на день.

У Wood Mackenzie зазначають, що поточна ситуація нагадує нафтове ембарго 1970-х років, і подальше зростання цін вище 90 доларів за барель виглядає цілком імовірним.

Вплив на валютний ринок та глобальну економіку

Енергетична криза спричинила зміцнення долара США, оскільки країна є чистим експортером енергоносіїв.

Натомість євро та єна опинилися під тиском через залежність Європи та Японії від імпорту сировини. В ОАЕ та Кувейті тимчасово призупинили роботу фондових ринків через "виняткові обставини".

Тривале зростання цін на енергоносії загрожує новим сплеском глобальної інфляції та може завадити центральним банкам, зокрема ФРС США, перейти до зниження відсоткових ставок найближчим часом.

Нагадаємо, 28 лютого США оголосили про початок військової кампанії проти Ірану. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що метою операції є усунення загроз з боку чинного іранського режиму та захист американських громадян і союзників.