Кличко отклонил петицию против повышения тарифов на проезд в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко не поддержал электронную петицию с призывом остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в ответе на петицию.

Какой ответ власти

Петиция с призывом не повышать стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева до завершения военного положения собрала более 10,6 тысяч подписей, хотя для ее рассмотрения было достаточно 6 тысяч голосов. В то же время городские власти не поддержали эту инициативу.

В ответе на петицию отмечается, что необходимость пересмотра тарифов связана с обращениями транспортных предприятий, многолетней неизменностью стоимости проезда, существенным подорожанием электроэнергии, горючего, оплаты труда и других расходов, а также сокращением пассажиропотока в условиях войны.

По расчетам транспортных предприятий экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн в наземном транспорте - трамваях, троллейбусах, автобусах и фуникулере.

В мэрии напомнили, что действующий тариф в размере 8 грн. за поездку не пересматривался с июля 2018 года. За это время стоимость электроэнергии для транспорта выросла в 6,6 раза, дизельного горючего – в 2,7 раза, а минимальная заработная плата увеличилась в 2,3 раза. В то же время, пассажиропоток в столичном метро по сравнению с 2018 годом сократился почти вдвое и составил 249 млн пассажиров в 2025 году.

В городских властях также отмечают, что из-за несоответствия действующих тарифов реальным расходам транспортные предприятия остаются убыточными. Согласно утвержденным финансовым планам на 2026 год, убытки "Киевского метрополитена" могут превысить 6,75 млрд грн, а "Киевпасстранса" - 1,85 млрд грн.

Отдельной проблемой остается дефицит кадров. В метрополитене вакантными остаются 16% должностей, при этом 552 работника мобилизованы. В "Киевпасстрансе" не хватает почти трети персонала, прежде всего водителей и ремонтников, а в ряды Сил обороны было мобилизовано 360 сотрудников предприятия.

В мэрии заверили, что все действующие льготы на бесплатный проезд для определенных законодательством категорий граждан сохранятся. Также продолжат действовать 50-процентные скидки на проездные для студентов и школьников, а для учащихся во время учебного процесса проезд останется бесплатным.

О тарифах в коммунальном транспорте

В Киеве планируют обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте с 15 июля. Ввести новые тарифы планируется после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

1–9 поездок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20-29 - 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40-49 - 25,50 грн;

50 поездок - 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. А безлимитный месячный проездной обойдется в 4 тысячи 875 гривен.

Добавим, петиция на сайте Киевского городского совета с призывом остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения в сутки набрала необходимые для рассмотрения голоса.