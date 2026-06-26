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Польша требует защиты своих фермеров в случае вступления Украины в ЕС

Польша требует защиты своих фермеров
Польша требует защиты своих фермеров / Depositphotos

Процесс вступления Украины в Европейский Союз должен сопровождаться правилами, защищающими малых фермеров как в Украине, так и в странах ЕС. 

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам генерального директора Польской молочной палаты Агнешки Малишевскай, при вступлении Польши в ЕС многие мелкие фермерские хозяйства и небольшие перерабатывающие предприятия не смогли адаптироваться к новым требованиям и стандартам и были вынуждены прекратить деятельность.

Она подчеркнула, что во время интеграции Украины в Евросоюз необходимо сформировать такие правила, которые не допустят негативных последствий для малых фермеров с обеих сторон границы.

Представительница Польской молочной палаты отметила, что Украина только начинает длительный путь членства в ЕС, однако польская сторона поддерживает этот процесс и готова делиться собственным опытом адаптации к европейским требованиям.

В то же время, она обратила внимание, что украинские и европейские аграрии уже конкурируют как на рынках третьих стран, так и внутри Евросоюза. При этом структура аграрного сектора в странах отличается: в Польше преобладают малые и средние фермы, в то время как в Украине значительную часть производства обеспечивают крупные хозяйства.

Малишевская также отметила рост импорта отдельных видов украинской аграрной продукции в ЕС после 2023 года. По ее мнению, это связано как с последствиями полномасштабной войны, так и высоким производственным потенциалом украинского аграрного сектора.

Она добавила, что дальнейшее расширение Европейского Союза должно основываться на прозрачных правилах, статистических данных и фактах, что позволит обеспечить справедливую конкуренцию и сбалансированное развитие аграрного рынка.

Напомним, недавно президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вступление Украины в Европейский Союз может представлять угрозу польскому аграрному сектору. Он подчеркнул, что несмотря на понимание евроинтеграционных стремлений Украины, считает своим долгом защиту внутреннего рынка Польши.

Автор:
Татьяна Гойденко