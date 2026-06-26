Польща вимагає захисту для своїх фермерів у разі вступу України в ЄС

Процес вступу України до Європейського Союзу має супроводжуватися правилами, які захищатимуть малих фермерів як в Україні, так і в країнах ЄС. Про це під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську заявила генеральна директорка Польської молочної палати Агнєшка Малішевська.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Малішевської, під час вступу Польщі до ЄС багато дрібних фермерських господарств і невеликих переробних підприємств не змогли адаптуватися до нових вимог та стандартів і були змушені припинити діяльність.

Вона наголосила, що під час інтеграції України до Євросоюзу необхідно сформувати такі правила, які не допустять негативних наслідків для малих фермерів по обидва боки кордону.

Представниця Польської молочної палати зазначила, що Україна лише розпочинає тривалий шлях до членства в ЄС, однак польська сторона підтримує цей процес і готова ділитися власним досвідом адаптації до європейських вимог.

Водночас вона звернула увагу, що українські та європейські аграрії вже конкурують як на ринках третіх країн, так і всередині Євросоюзу. При цьому структура аграрного сектору в країнах відрізняється: у Польщі переважають малі та середні ферми, тоді як в Україні значну частку виробництва забезпечують великі господарства.

Малішевська також відзначила зростання імпорту окремих видів української аграрної продукції до ЄС після 2023 року. На її думку, це пов’язано як із наслідками повномасштабної війни, так і з високим виробничим потенціалом українського аграрного сектору.

Вона додала, що подальше розширення Європейського Союзу має базуватися на прозорих правилах, статистичних даних і фактах, що дозволить забезпечити справедливу конкуренцію та збалансований розвиток аграрного ринку.

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вступ України до Європейського Союзу може становити загрозу для польського аграрного сектору. Він наголосив, що, попри розуміння євроінтеграційних прагнень України, вважає своїм обов’язком захист внутрішнього ринку Польщі.