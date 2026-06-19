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Президент Польши назвал вступление Украины в ЕС угрозой для польского агросектора

Навроцкий пообещал защищать польских фермеров от конкуренции со стороны Украины
Навроцкий пообещал защищать польских фермеров от конкуренции со стороны Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вступление Украины в Европейский Союз может представлять угрозу польскому аграрному сектору. Он подчеркнул, что несмотря на понимание евроинтеграционных стремлений Украины, считает своим долгом защиту внутреннего рынка Польши.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на страницу канцелярии президента Польши.

Навроцкий выступил перед польскими сельскохозяйственными производителями и заявил, что видит риски для польской деревни в возможном членстве Украины в ЕС.

"Я также признаю, что угрозой для польского сельского хозяйства является вступление Украины в ЕС", - заявил президент Польши.

По его словам, Польша должна защищать свой рынок и национальную продукцию. Навроцкий заверил аграриев, что глава государства будет последовательно отстаивать интересы польских фермеров.

Он также отметил, что понимает стремление Киева к евроинтеграции, однако считает своей прямой обязанностью защиту польских производителей.

Отметим, что Украина начала практический этап подготовки к членству в Европейском Союзе. В рамках аграрного блока отечественный агропромышленный комплекс должен подготовиться к работе по строгим правилам единого европейского рынка. Это откроет для Украины доступ к 440 миллионам новых потребителей, однако потребует выполнения 16 четких индикаторов.

Автор:
Татьяна Гойденко