Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,87

+0,04

EUR

51,76

--0,02

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,90

51,70

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Google научил новые смартчасы Pixel Watch 5 распознавать риск развития диабета

Умные часы Pixel Watch 5
Смартчасы Google теперь будут предупреждать об опасных изменениях инсулина

Компания Google добавляет новый набор функций для здоровья к своим портативным устройствам, включая инструмент, отслеживающий резистентность к инсулину со временем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Как работает технология мониторинга

Новый инструмент не показывает уровень глюкозы в реальном времени. Google с помощью искусственного интеллекта отслеживает физиологические факторы, указывающие на то, сколько усилий тратит организм на выработку энергии из пищи.

Для этой оценки система сочетает ИИ с данными акселерометра, барометра, датчиков сердечного ритма и температуры кожи. Функцию разработали на основе данных более 100 000 человек.

Приложение Google Health будет уведомлять пользователей о признаках роста инсулинорезистентности, что позволит своевременно изменить образ жизни или обратиться к врачу, чтобы предупредить преддиабет и диабет 2 типа. Платная версия приложения также предоставит доступ к AI-тренеру для уточнения деталей.

Пакет Health Guardian

Google объединяет новые возможности, включая анализ трендов артериального давления и ночных моделей дыхания, в набор под названием Health Guardian. Инструменты дебютируют на презентованных в Нью-Йорке Pixel Watch 5 и Fitbit Air, а затем появятся на других гаджетах. Пользователи также могут интегрировать данные непрерывных глюкометров, в частности, Lingo от Abbott Laboratories, через Google Health Connect.

Ведущий менеджер Pixel Watch в Google Фрэнсис Хо отметил, что цель компании заключается в освещении скрытого стресса организма, а не в непосредственном медицинском лечении.

По его словам, изменения инсулинорезистентности происходят незаметно, однако коррекция привычек способна существенно улучшить состояние здоровья.

Новый Pixel Watch 5 получил улучшенный GPS, большую скорость и на 50% больше памяти. Стоимость 41-миллиметровой версии стартует от 399 долларов, а 45-миллиметровой – от 429 долларов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Google грозит гигантский иск на $6,7 млрд из-за обвинений в злоупотреблении доминирующим положением. Компания предстанет перед судом в Британии в рамках коллективного иска о нарушении антимонопольного законодательства.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности