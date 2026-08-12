Google научил новые смартчасы Pixel Watch 5 распознавать риск развития диабета

Компания Google добавляет новый набор функций для здоровья к своим портативным устройствам, включая инструмент, отслеживающий резистентность к инсулину со временем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Как работает технология мониторинга

Новый инструмент не показывает уровень глюкозы в реальном времени. Google с помощью искусственного интеллекта отслеживает физиологические факторы, указывающие на то, сколько усилий тратит организм на выработку энергии из пищи.

Для этой оценки система сочетает ИИ с данными акселерометра, барометра, датчиков сердечного ритма и температуры кожи. Функцию разработали на основе данных более 100 000 человек.

Приложение Google Health будет уведомлять пользователей о признаках роста инсулинорезистентности, что позволит своевременно изменить образ жизни или обратиться к врачу, чтобы предупредить преддиабет и диабет 2 типа. Платная версия приложения также предоставит доступ к AI-тренеру для уточнения деталей.

Пакет Health Guardian

Google объединяет новые возможности, включая анализ трендов артериального давления и ночных моделей дыхания, в набор под названием Health Guardian. Инструменты дебютируют на презентованных в Нью-Йорке Pixel Watch 5 и Fitbit Air, а затем появятся на других гаджетах. Пользователи также могут интегрировать данные непрерывных глюкометров, в частности, Lingo от Abbott Laboratories, через Google Health Connect.

Ведущий менеджер Pixel Watch в Google Фрэнсис Хо отметил, что цель компании заключается в освещении скрытого стресса организма, а не в непосредственном медицинском лечении.

По его словам, изменения инсулинорезистентности происходят незаметно, однако коррекция привычек способна существенно улучшить состояние здоровья.

Новый Pixel Watch 5 получил улучшенный GPS, большую скорость и на 50% больше памяти. Стоимость 41-миллиметровой версии стартует от 399 долларов, а 45-миллиметровой – от 429 долларов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Google грозит гигантский иск на $6,7 млрд из-за обвинений в злоупотреблении доминирующим положением. Компания предстанет перед судом в Британии в рамках коллективного иска о нарушении антимонопольного законодательства.