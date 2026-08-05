Google грозит гигантский иск на $6,7 млрд: в чем обвиняют техногиганта

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., предстанет перед судом в рамках масштабного коллективного иска по поводу вероятного злоупотребления своим доминирующим положением.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Антимонопольный апелляционный трибунал по конкуренции удовлетворил иск, поданный от имени сотен тысяч британских компаний, и отклонил попытку технологического гиганта заблокировать судебное разбирательство.

Суть обвинений против технологического гиганта

В иске утверждается, что Google долго взимал с компаний завышенные цены за размещение онлайн-рекламы. Кроме того, истцы указывают на систематическое злоупотребление доминированием в сфере мобильных операционных систем, распространение мобильных приложений и поисковой рекламы на рынке Великобритании.

Судьи постановили, что данные материалы полностью отвечают требованиям для начала коллективного рассмотрения. Согласно решению трибунала, все британские предприятия, отвечающие определенным критериям, будут включены в состав истцов автоматически, если они в письменном виде не откажутся от участия в процессе.

Юридическая команда ученого по конкурентному праву Ора Брука, который выступает официальным представителем группы, подсчитала масштаб дела. Иск охватывает около 880 тысяч британских фирм, а совокупная сумма требований по возмещению нанесенного ущерба составляет 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6,7 миллиарда долларов).

Принятое решение дает зеленый свет рассмотрению дела по существу, однако оно не означает автоматического признания вины Google в нарушении законодательства. Представители компании пока воздержались от официальных комментариев по поводу решения суда.

Напомним, ранее сообщалось, что Google должна выплатить почти $2 миллиарда компании Klarna по решению шведского суда. Патентный и рыночный суд Стокгольма принял решение по масштабному антимонопольному делу и обязал компанию выплатить компенсацию сервиса сравнения цен PriceRunner.